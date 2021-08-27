紐約時報新視界：盲人棋手 逆境中追夢

【文／Dana Mackenzie；呂玉嬋節譯、紐約時報】

熱愛西洋棋的美國棋手勞瑟

「摸子走子」是西洋棋的鐵則─碰到了哪一個棋子，你就得走那個棋子。

這條規則給美國棋手勞瑟（Jessica Lauser）造成很大的困擾，因為她一隻眼全盲，另一隻眼只有零點零四的視力，棋子和棋格在她眼中都是模糊扭曲的，如果不輕碰，她根本無法辨識棋子。

盲人棋手通常使用一種帶有底樁的特殊棋子，棋子可以插在棋格上，如此一來，他們摸棋時就不會意外推倒棋子。

從小勞瑟就因為視力關係而受到欺負，西洋棋一直是她可靠的避風港，她知道，她只要下棋贏了同儕，就不會有人敢再揶揄她。

目前，勞瑟住在密蘇里州的堪薩斯城，在國稅局工作。由於失明，她很難找到一份穩定的工作，最讓她沮喪的是，為了保住傷殘保險的資格，她的月收入不能太高。礙於這個規定，縱使她持續工作，生活仍舊貧困。

這也正是她熱愛西洋棋的原因，下棋有助於她面對所有她無法改變的事。她強調，她要的不是憐憫，而是一個平等的機會。

她通常在街頭磨練棋藝，下棋時往往引來路人圍觀，不只因為她是盲人，還因為她喜歡同時迎戰多人。贏得「大師」頭銜是她的目標，雖然她知道勝算不大，但她不會放棄這個夢想。