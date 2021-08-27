國家地理新鮮聞：考古學家揭露核武庫祕密

【文／Erin Blakemore；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

波蘭森林中的神祕遺址

一九六○年代末，蘇聯意識到，萬一北大西洋公約組織襲擊波蘭，他們無法迅速將足夠的核子武器運抵波蘭。因此，蘇聯制定了一個祕密計畫：在包括波蘭在內的所有衛星國部署核彈頭。

雖然波蘭出錢建造了核武庫，波蘭人民當時並不知道國家境內有數百枚彈頭。蘇聯管控著武器，並派了蘇聯軍隊駐守核武庫。

今日，在波蘭的寧靜森林中漫步，如果逗留得夠久，或許能夠意外撞見核武庫的遺跡─空蕩的隧道、下陷的地堡─但歷史書中卻沒有太多關於這些祕密地點的資訊，俄羅斯的檔案已不開放查閱，而該計畫相關文件在一九六九年移交給蘇聯後就完全消失了。

為了深入探究這段歷史，波蘭考古學家基亞斯西實地調查，並研究航空照片、衛星圖像和解密的CIA報告，揭露了代號「維斯拉」的高級機密計畫。他根據蒐集到的資料，繪製出核武庫地圖，找出巡防士兵踏出的小徑、他們在樹上的塗鴉。甚至，他發現了從未出現在官方文件中的歷史，包括碉堡曾有婦女和兒童生活的證據。

基亞斯西解釋，大規模殺傷性武器並不適合交給情緒不穩定或孤獨的人保管，當時掌握大權的將軍肯定知道這個原則，因此這些冷冰冰的軍事設施必須要有一種日常生活的假象。基亞斯西在基地的垃圾處理區發現了塑膠玩具，而前俄羅斯士兵在社交媒體上分享的照片，也進一步證實了基地當年確實住著婦孺。

森林中的核武庫曝光後，波蘭人開始留下自己的印記。在冷戰結束後的經濟危機期間，民眾常常到那裏撿拾廢金屬，如今遊客則在殘壁上塗鴉，充滿神祕感的遺址也成了無數都市傳說和陰謀論的主題。