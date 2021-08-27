國家地理新鮮聞：鸚鵡伸援手助同類

【文／Jake Buehler；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

動物間的無私精神

無私並非是人類獨有的特性，蝙蝠和老鼠都會幫助熟悉或陌生的同類。近年，科學家首次發現，原來鳥類也會互相幫忙。

歐洲的科學家將八隻非洲灰鸚鵡兩兩分成一組，放入玻璃圍欄中，並在中間隔板上開了一個洞，讓兩隻鳥互相交流。接著，科學家訓練鸚鵡從另一個孔洞用金屬代幣交換堅果。

實驗結果發現，有代幣的鸚鵡會透過隔板的洞送代幣給沒有代幣的鸚鵡，不管對方是朋友或家人，還是從未見過的同類。更令人驚奇的發現是，鸚鵡只有在實驗人員靠近鸚鵡同伴時，才會伸出援手，顯然牠們能夠辨識同伴何時需要協助。

研究團隊指出，這種行為應該是進化的結果，因為鳥群數量龐大，成員不斷改變，這種「樂於助人」的名聲，對鸚鵡在群居生活中大有幫助。