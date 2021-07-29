【文／周淑慧】

曲折的返鄉路，一如電影般笑鬧

來山東濰城一個多月了，雖然剛過元旦，但今年春節來得早，我得趕在農曆年前回家，臺灣。一早不到七點，我就準備好出發了。過去我一向是請一位張師傅來小區門口接我，走高速公路到青島流亭機場搭機。但昨晚張師傅來電說下了一天的雪怕路面結凍不好開車，平常兩小時的車程可能要開八小時。我當機立斷，立刻上網買了動車票，改坐火車赴青島東站，再轉出租車赴機場。

雪天的清晨七點，一片灰暗微濛，我拉著大行李，拎著手提包，背著雙肩包，頂著零下一度的寒風，在小區門口招車赴火車站。

平常滿街跑的出租車，在你最需要的時候就是看不到，我揮著凍僵的手，心中七上八下，全是錯過班機的負面想法，愈想愈焦慮，又當機立斷，立刻過馬路到對街搭公車去火車站。之前我常坐公車去站前廣場跳舞只要十分鐘，於是拖著兩大包，小心翼翼橫越偌大的馬路，走得心驚膽戰，深怕被同方向的車從後面撞上來。所幸有個大嬸也一同違規穿越，她可是優雅的多，慢條斯理，自走自的、完全不管周圍的狀況，即使大車迎面開來，她也毫無懼色，彷彿馬路是她家的私人車道。我挨著她走，壯膽不少，第一次感受到站在巨人肩上的好處。

公車很快就來，我笨拙的拉著大行李，登不上高底盤的車子，只能厚著臉皮，請跟在後面的老頭幫忙推一把。我剛把準備好的兩塊錢人民幣投入錢箱，轉身照顧行李，卻聽到身後傳來「你帶個大箱子，要再收兩塊」，一轉頭車掌正看著我。我忙問：「你說什麼？」她又說了一遍。我去過不同的地方，坐過不同的公車，第一次聽說要幫隨身行李繳費的。於是又混亂的翻錢包找錢，先脫手套，然後在一把長得差不多的紙鈔中，困難的辨認出兩張一元，投入箱子（我感覺自己的動作十足的老人），好不容易找到位置坐下，看到後面上車的大媽，拿著手機要刷卡，卻怎麼也刷不出來。她拿著手機問車掌：「這要怎麼弄啊？」車掌頗有耐心的說：「你就把這個碼對著鏡頭感應就行。」那大媽大概天資太高，聽不懂這麼簡單的話，又在手機上胡亂滑一通，然後重複同樣的問話，兩個人就這麼陷在沒有終點的對話循環中，車子快要到站了，她的手機還沒刷出錢來，最後旁邊一個小姐過去幫她，當感應器傳出「嗶」的聲響，我真想拍手，讚美這美好的早晨。

下車後，才是艱難的挑戰。一堆人推著行李，吃力的爬上站前廣場臺階，這個時候無分老少，大家各顧各的與結滿碎冰的地面奮戰，既要小心滑倒又要使力拉著重物，沒人有多餘的愛心分給我這個很少見過雪的異鄉人。我爬一階停一下，漸漸的被拋在後面，一轉眼整個廣場只剩我一人。這個滿布黑冰泥濘寒瑟之所，怎麼會是我幾天前來跳舞時滿是人潮與音樂的歡樂之地？原來電影、照片中呈現的靄靄白雪，銀色世界的天堂畫面，真實景況竟如此走樣，我都還沒來得及賞雪呢，就被迫看到白雪公主卸妝後的樣子。

我大概走了半世紀，才進入車站騎樓，終於擺脫了濕冷。車站入口在二樓，電扶梯就在前頭，走近一看，「停用」兩個字橫在前頭，我倒抽一口氣，把湧起的眼淚往回吞，告訴自己再大的困難也擋不住我回家。我抬頭望望遠在天邊的二樓，吸口氣，兩隻手一上一下的使力搬，走一階停一下，實在笨拙，此時腦海中浮起前兩天在萬達廣場入口處看到的一個告示，「請舉止優雅」，我覺得現在的自己，沒有發瘋就已經是最大的優雅了。

通過安檢，我隨著大家魚貫上電扶梯到二樓大廳剪票口附近等候，我仔細地在看板上尋找自己車班的停靠資料，但任憑我來回搜尋到眼睛發痠，就是找不到D6003往青島北的車班。狐疑之下，詢問工作人員，他一聽青島北，立刻說在一樓候車。我忙往一樓走，卻發現下行的電扶梯停用，而且這麼大的車站竟沒有升降梯，這意味著我又得提著大包小包，再爬一次樓梯，只是這次是往下走。我再次把湧起的眼淚吞回去，嘴裏念著「你可以的，你可以的」。

終於上了動車，總算能坐下好好欣賞窗外銀色美景。這兒的鐵路建設一日千里，非常進步，而且只要在網路上訂好票，就可以憑身分證明入閘，根本不必取紙票。火車有動車與高鐵之分，時速三百公里以上的叫高鐵（復興號），三百公里以下的快車叫動車（和諧號），我發現搭火車旅遊中國是最好的選擇。先坐火車到景點所在的城市，然後換乘出租車或公車，既快速又省錢。

我在青島北站下車，然後換乘打滴到流亭機場，開車師傅健談，從這裏每個月的薪資，談到青島人的驕傲，他不以為然的說：「這裏的年輕人懶得很，不出去找工作，和父母住在一個小間裏，什麼本事也沒有，卻張口閉口『我們青島人如何如何』，不知道在驕傲什麼？」這個從東北來青島討生活的北方大漢用字遣詞俐落粗獷，聽來草根味十足。我們談笑之間，他竟誤把車開入國內線航廈，走到這裏我知道這趟返鄉路註定有點曲折，因此當他說要再轉一圈去國際線航廈時，我堅持要下車，我寧可靠自己走到國際航廈，也不要碰到任何可能阻礙我返鄉的時空或人物。我深信只要進入航廈內，在精神上就等同回到臺灣了，再離奇的事也結束了。

順利登機了，坐在靠窗的位置上，我為自己的正面能量戰勝陰暗勢力而驕傲。我輕鬆地望著窗外，藍天白雲如此美麗。飛機很快走了一半的航程，餐盤也剛收走，只見座艙長向我的方向走來，我心中開始犯嘀咕，雙手開始冒汗。所幸她停在我前排的走道，原來我的前座是位一百零一歲的人瑞，座艙長是來向老先生致意的。我鬆了一口氣，也連忙起身，伸手向這位聲如洪鐘的老爺爺致意，希望沾沾他的福，順順利利。

下了機，離家愈來愈近。這次飛機沒有停靠空橋，是用接駁車送乘客入境。我要上車時被地勤攔阻，說人滿了，請等下一車。我在寒風中努力保持好心情，五分鐘後高高興興的上車、入關，一切順利，我在心中告訴自己忍耐是有回報了。接著去領行李，等了約四十分鐘，行李還轉不出來，我心中響起野蠻遊戲中可怕的鼓聲，真希望那人瑞爺爺來現場鎮煞。我大概是最後領到行李的人，疲憊的推著三大包，走在不需申報的綠色通道，一位身著白色制服的海關人員在關口攔下我，她笑容可掬地請我把所有行李再上輸送帶，掃描一遍。我失聲喊出「啊」，不敢相信最後還有這招，從來沒碰過。我吃力地把所有行李送進X光機，心中盤算，接下來的半年，勢必要進出復健診所，照顧我剛剛才治好的肌腱炎。無論如何，我爬回來了，回家真好。