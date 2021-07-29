紐約時報新視界：越南粉捲

【文／Tejal Rao；呂玉嬋節譯、紐約時報】

清爽美味的經典平民美食

越南有許多傳統米製品，除了河粉和米線以外，粉捲（Banh Cuon）也是非常普遍的民間美食。製作粉捲的第一步，是將大米浸泡後磨成的米漿攤平在布上，等待米漿蒸熟成了半透明色後，從布上撕下來，鋪上餡料捲起。

根據人口普查統計，南加州的橘郡有二十多萬的越南人，是越南以外越南人口最多的地方。由於越南裔眾多，從一九七○年代起，橘郡便發行一份以越南文印刷的日報，當地購物中心也有數百家越南商店。因此，橘郡又有「小西貢」的稱號。

一九九七年，黎亨利在橘郡創業，開了一間河粉和粉捲的專賣店，經過廚房的客人都忍不住俯身，想瞧一瞧那一盤盤晶瑩剔透的粉皮。越南粉捲最常見的餡料是越南豬肉火腿切片，配上豆芽和越南料理常用的香草，最後撒滿了炸乾葱。蘸汁是微酸帶甜的甜魚露，有的老饕喜歡在汁中混些蒜蓉。

老一代的移民珍惜傳統，不喜歡改變，不過新一代的經營者為了擴大市場，往往願意發揮實驗精神。

比如，米漿摻入些許薑黃，蒸出來的粉皮不再那樣蒼白，感覺更加健康。又或者，以波羅蜜入餡，用醬油取代魚露，那便是一道純素的粉捲。更有創意的是，在攤平的米漿上打一顆全蛋，跟著粉皮一塊蒸成半熟，似乎帶點西餐的影子。