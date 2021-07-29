講義保健室：五分鐘伸舌頭體操避免吞嚥障礙

【文／大谷義夫；李貞慧譯、《30年不生病的健康管理法》‧天下雜誌出版】

早上起床，於洗臉臺洗完臉後，我會花點時間看著鏡子，慢慢地伸出舌頭做「伸舌頭體操」。

做法很簡單。首先把嘴巴張大，重複兩次至三次伸出舌頭後收回的動作。然後再左右搖動舌尖兩次至三次。為什麼要做這個體操？因為伸舌頭不只運動到舌頭本身的肌肉，也可以鍛鍊到舌根深處和吞嚥相關的肌肉群。

換言之，這個體操是用來鍛鍊喉嚨的吞嚥力。鍛鍊喉嚨是為了預防吸入性肺炎，這也是日本十大死因的第七位。吞嚥力衰退的話，夜間就寢時含有口腔內細菌的唾液可能會進入氣管，引發誤嚥，很多高齡者是因為這樣引起吸入式肺炎。

一般人的認知中，多半以為「誤嚥」主要發生在食物不小心進入氣管，其實吸入性肺炎最常發生的狀況，反而是唾液進入氣管，許多年長者都是因此引發肺炎甚至過世。

除了伸舌頭體操外， 若想鍛鍊喉嚨，繞口令也很有效。什麼內容都無妨，不過我推薦以下這種好像會咬到舌頭的繞口令。

「福華飯店護髮護膚」

「和尚端湯上塔，塔滑湯灑湯燙塔」

「初一吃素、初二吃素、初三吃素、初四吃素……初十吃素」