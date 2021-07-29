國家地理新鮮聞：意外的物種溫床 墓園

【文／Katie Thornton；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

美國的花園公墓運動

近年，在紐約布魯克林的市中心，也就是地球上人口最密集的地方之一，發現一個新物種：一種比米粒還小的甲蟲。說來有趣，這種閃閃發亮的甲蟲，竟是在「綠蔭公墓」中發現的。

綠蔭公墓占地四百七十多英畝，種有七千多株樹木，是七百多個物種的家，充分展現了豐富的生物多樣性。近兩百年來，美國許多墓園和綠蔭公墓一樣，位於城市中心或邊陲，擁有豐富的動植物生態景觀，有時還是尚未被發現物種的家園。

十九世紀中期，美國的墓地並不漂亮。當時的人大致按照歐洲的方式埋葬死者，也就是葬在教堂一旁的墓地。像紐約一類的重要城市，人口在十九世紀快速增加，教堂墓地不足，不只居民抱怨可怕的氣味，大雨過後，淺埋的棺材暴露在外的恐怖情景也很常見。科學家認識病菌傳播方法之前，經常將疾病歸咎於「瘴氣」，相信這些不潔空氣是從墓地滲出的。

殯葬設施並不是唯一未能跟上人口增長的系統，沒有垃圾處理系統，污水充斥街道，疾病很容易傳播。此外，當時美國沒有大型公園或植物園，所以也沒有什麼休憩的場所。

一八三一年，麻州政治家迪爾伯恩受到巴黎墓園的啟發，與植物學家比格洛和景觀設計師瓦茲沃斯合作，在遠離波士頓市區但適合一日遊的郊區，創建了奧本山公墓。這座宏偉墓園為亡者創造更加寬闊且衛生的空間，也大量栽種植物，給生者提供一個舒適的場所。美國的花園公墓運動從此展開。

六年後，紐約富翁皮雷龐跟著這波潮流，於金融蕭條時期，在布魯克林買下許多地皮，次年建立了綠蔭公墓。公墓位於該區的最高點，有陰涼的散步步道，更有令人讚歎不已的景色。

綠蔭公墓歷史學家瑞奇曼說，當年紐約沒有真正的公園，中央公園、紐約植物園或大都會博物館都還不存在，所以綠蔭公墓是紐約人休假時的好去處。到了一八五○年代，綠蔭公墓已是美國僅次於尼加拉大瀑布最受歡迎的旅遊景點，墓園甚至有專屬警隊，維持喪家和遊客之間的和諧相處。

綠蔭公墓的園藝主任查拉普說，在二十世紀初，許多新樹種引進北美後，都先種植在墓園中，所以各地墓園常見樅樹大道和番紅花小徑一類的路名，這種大面積栽種的目的，是營造浪漫幽靜的環境，讓人感受到正在與自然交流。後來，中央公園設計者曾經說過，綠蔭公墓是他的靈感來源之一。

為了增加園藝知識，美國公墓管理者在一八八七年成立協會，開始舉辦年會，年年齊聚一堂，探討植物和種植技術，除了各自介紹成功種植的品種，也互相幫忙解決相關的疑難雜症。

隨著時間推移，許多城市發展擴張，反而將曾經位於郊區的花園墓地包圍起來，這麼一來，城市居民要到墓園親近自然，就更加方便了。許多墓園也繼續抱持著公共花園的使命，不懈地維護美麗而多樣化的自然景觀。近年，全球樹木面臨新的威脅，比如全球貿易和氣候變暖，在這樣的背景下，墓園促進生物多樣化的理想顯得更加重要了。