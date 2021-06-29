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家事職人的掃除工具：菜瓜布

聯合新聞網 / 講義雜誌
(照片／采實文化出版提供)
(照片／采實文化出版提供)

【文／林可凡、《日日小掃除，舒壓整理術》‧采實文化出版】

菜瓜布百百種，應該如何挑選？

傳統菜瓜布，是用天然絲瓜曬乾製成的，現在的菜瓜布則是各形各色，甚至標榜不同功能可以選擇。

依據經驗我將菜瓜布依材質略分成三大類：植物纖維、化學纖維、其他材質類。

一、植物菜瓜布

會接觸到食物的碗盤餐具，我會選擇以植物菜瓜布清洗。這種植物菜瓜布不是傳統的曬乾絲瓜絡，而是形狀方正、材質略為粗硬、價格有點昂貴的植物纖維菜瓜布。

為什麼不使用傳統的絲瓜絡？因為它單獨使用時，用著用著纖維會逐漸斷裂，摩擦阻力小，又易發黴，還是將它包在肥皂裏，做為起泡效果較佳。

二、化學纖維菜瓜布

化學纖維的菜瓜布種類繁多，有單一材質，也有多層複合材質組合。

最常見的綠色菜瓜布，其實只適用於刷洗磁磚。不鏽鋼的水龍頭、玻璃、系統廚櫃面板、塑膠、合金，都會被刷出痕跡。所以我覺得最萬用的菜瓜布是柔軟的不織布菜瓜布。

三、其他材質的菜瓜布

其他材質的菜瓜布，最常見的是鋼絲球，但往往體積太大球，容易愈刷球形變得愈扁平，建議要買小鋼絲球，比較好刷洗。也要小心，不要買錯買成鋼絨球，這種材質遇濕就會生鏽，只能一次性使用，而且即使是全新，儲放太久也可能會生鏽。

市面上還有紅銅材質、金鋼砂材質，適合用來刷洗不怕刮傷的爐具、鍋底的焦炭，號稱不易發黴（這點較難驗證，因為化纖材質也很難發黴），但是缺點是碰到鹼性清潔劑易變色。

可水洗砂紙因為被歸類在木工用品，所以在這裏出現有點另類感。其實在日式百元商店的清潔小物中，就有它的可愛化身。小小一片，包裝精緻、配色可愛，不過通常品名會叫做「XX專用清潔海綿」，成分也不會是砂粒，而是研磨粒子。

可水洗砂紙比一般砂紙更耐磨，適合給對清潔劑特別忌諱的人，利用純手工打磨到亮，也挺療癒的。而且砂紙愈磨顆粒愈細，以前美術課做紙黏土娃娃，都用砂紙將娃娃臉磨到發亮。如果想把矽藻土腳踏墊磨到閃閃動人也是可以的。

如果不確定要選擇幾號的砂紙，可以先至日式商店買片可愛款的試用，再憑顆粒感找到合適的砂紙。通常我會用六百號的砂紙，摩擦力夠，也不會刮傷玻璃。

不建議購買的菜瓜布種類

1. 印花圖案的菜瓜布：雖然好看，但使用沒多久就刷糊了，失去美觀的形態。

2. 帶柄的菜瓜布：會將施力浪費在握緊，刷完也不好洗淨，不如買片特別薄的不織布菜瓜布，一次性使用。有些人用握柄是不想碰到髒污，其實多半是心理作用，不戴上合適的手套，一定還是會濺到髒水。

3. 布面海綿：專刷浴缸的布面海綿都做得特別大、特別厚，像是洗車海綿，似乎暗示了其實是壯丁專用，我本身覺得不好握，所以不愛用。

4. 科技泡棉：科技泡棉因為成分會漸漸溶解到水裏，碰到熱水會溶出三聚氰胺，我現在已經不用來清潔了。存貨只當成建築材料，用來吸音、填縫。

(照片／講義雜誌提供)
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