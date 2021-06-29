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聆聽風茹好滋味

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:●我的美麗故鄉：澎湖(照片／洪金鳳提供)
圖說:●我的美麗故鄉：澎湖(照片／洪金鳳提供)

【文／洪金鳳】

我生命中的風茹草

我出生澎湖。民國六○年代，我正在讀小學，當時的生活背景只能用「貧窮、落後、經濟困頓、民智未開」來形容，父母能讓孩子上學已算是恩寵，所以那時的小孩沒有多餘的物質慾念。

我的父親在漁市場工作，收入微薄，母親除了家管及務農，還兼幫阿兵哥洗衣，賺取小小所得，貼補家用，也因此造就了我和弟弟從小就貼心為家，聽聞有任何可以幫忙家用的「外快」，即使再辛苦，我們都會去爭取。譬如冬天剝蝦子，剝得手破血流還是忍痛續剝；夏天到野地拔風茹草，汗流浹背，瀕臨中暑，仍不放棄。我們很辛苦，但我們從不喊苦，那是一種對家庭認同與照顧的感情。

拔「風茹草」，是我從小除了上學以外的重要工作，那時這種在澎湖特有的茶種，都是野生居多，就像一般雜草，細小而難尋。後來不知哪個商人發現它的好處，就到各個村里收購，知道此訊息的村民，就開始在野地尋找它的蹤跡，不管陽光多炙熱、前路多難行、墳地或軍事管制區，大家勇往直前的心都堅定不移，找尋它小小身軀的眼神也份外專注，因為我們看重的不只是它的身影，而是它背後所代表的價值。

記得有一回聽鄰家大哥、大姐說，有一處圍著鐵絲網的管制區裏風茹草特別多，可以冒險去採集。於是小小個兒的我，沒向父母親稟報，就提起勇氣跟隨他們的腳步，從鐵絲網底端爬進去。當我看到滿地的風茹草時，喜悅心情無可比擬，拿起工具挖起我的喜悅放進提籃裏，心裏關注的是今日的豐收，早已忘記身處管制區裏的事。

說時遲，那時快，一陣急促的吹哨聲，原來我們這群私闖營區的小屁孩，已被機警的衛兵發現，一陣混亂中，兵荒馬逃，拔風茹草的工具散落一地，但裝風茹草的籃子卻不放手。身手靈活的大哥、大姐們，帶著風茹草籃咻一下就爬出鐵絲網，而且腳程很快，我怎麼跑都跟不上，看著他們距離我愈來愈遠的身影，後面又有兇猛的追兵，我的驚恐只有老天爺知道。

終於追趕上來的衛兵，抓住我的衣領，我的眼淚才止不住的流，哽咽的哭聲響徹雲霄。我永遠記得衛兵目露兇光對我說話的那一幕，他說「以後還敢不敢再偷跑進來」，我回「不敢了」，他才放我離開。不過即使情況如此危急，我手中裝滿風茹草的籃子，卻沒鬆手過。我知道這天回家，這個豐碩的成果，將可以為父母親的經濟擔子分憂，所以緊抓不放。走回家的路上，看到籃子裏的風茹草似乎在對我微笑，我驚恐的心情才逐漸平復，回家後也未曾向父母提起這個事件。

聽說風茹草有清熱解毒、利濕消腫、活血化瘀、治療中暑、降肝火等功效，所以我們除了將採集的風茹草曬乾賣給商人外，也會留一些煮來當茶喝，確實有感受到清肝止渴功用。這些風茹草的體驗直到民國七十九年我遠嫁高雄，生兒育女，又忙於工作，才從我的生活裏退出。

而今，風茹草已成為澎湖最重要的經濟農作，其根部如人參，民間俗稱「山參仔」，還有「澎湖青草茶」之稱。由於產量漸少，價格飆高，屬人間極品，能夠喝到即是三生有幸，讓跟它曾是生命共同體的我，也跟著歡喜。如果未來有機會到「風的故鄉」澎湖旅遊時，別忘了停下腳步，一品風茹好茶，聆聽茶中有滋味的美麗故事。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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