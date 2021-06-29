快訊

男童學柔道被摔成腦死急救70多天不治 父母在旁悲泣

銀行股帶動 美股早盤標普500再創歷史新高

紐約時報新視界：烘焙慰藉難民心靈

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:博爾薩托（左二）教導薩拉威族婦人利用當地材料做糕點(照片／紐約時報提供)
圖說:博爾薩托（左二）教導薩拉威族婦人利用當地材料做糕點(照片／紐約時報提供)

【文／Matteo De Maya；呂玉嬋節譯、紐約時報】

糕點帶來的民族價值

ㄧ九七五年，西撒哈拉的薩拉威族（Sahrawi）在戰爭中逃離摩洛哥之後，就一直住在阿爾及利亞沙漠的難民營裏。轉瞬數十年過去了，西撒哈拉主權爭議至今仍舊無解，薩拉威族也繼續抱著建國的夢想，一代代在人道主義的援助下長大。

二○一八年，薩拉威工會婦女聯繫兩個援助非洲的義大利非政府組織，希望能在難民營組織一個烘焙工作坊，非政府組織於是介紹了義大利的烘焙專家博爾薩托（Maddalena Borsato）前往。

薩拉威族平常使用糖的消耗量非常大，一個普通家庭每月消耗約四十公斤的糖。薩拉威族到阿爾及利亞沙漠定居以前，是一個遊牧社區，經常在沙漠中生活數周，需要攝取大量的卡路里，才能走完長遠的路。薩拉威族也相信糖對健康有好處，可以治療百病，好比熱糖水有助於健胃整腸，糖烤駱駝肉對肝臟很好。可想而知，第二型糖尿病已成了薩拉威族的健康危機。

為了健康，也因為光靠營區中僅有的少數原料（如花生、椰棗、甜菜根、人工奶油、麵粉和雞蛋）難以做出美味糕點，博爾薩托大量利用既有的天然原料，比如洛神花，為糕點增添了鮮豔的紅。沙漠長出的椰棗又大又甜，也是做餅乾的健康好材料。

此外，義大利非政府組織曾幫助薩拉威族種植四千多棵辣木。辣木是多年生熱帶落葉喬木，抗旱且生長迅速，富含維生素、蛋白質、鈣和鐵，成了薩拉威族可靠穩定的食物來源。辣木葉磨成粉後，可以用來做糕點和其他食物，亦有人認為食用辣木葉粉能夠減緩第二型糖尿病。

博爾薩托表示，薩拉威族傳統上相當重視慶典和節日，糕點能為這些重要時刻添加價值和樂趣，而烘焙工作坊不只幫助婦女學習烘焙，也加強了這個飽受歷史事件考驗的民族的團結意識。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

相關新聞

春光裏 修剪水黃皮枝枒

不要可惜一些枝葉，剪掉它，才會長出新芽嫩葉。「每個人都是一株好看的樹，只是被遮掩了」，修剪它，就是改變它

牛肚吃法 東西大車拚

厄瓜多牛肚vs.臺式滷牛肚

國家地理新鮮聞：神奇雞化石出土

神秘的現代鳥類起源

紐約時報新視界：烘焙慰藉難民心靈

糕點帶來的民族價值

瓦特的駝峰飛行

高空所見近在咫尺的喜馬拉雅山脈是那麼的雄偉壯麗，但無情的戰爭機器卻讓這美麗的聖山吞噬了一千多位中美年輕人的生命

聆聽風茹好滋味

我生命中的風茹草

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。