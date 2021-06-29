紐約時報新視界：烘焙慰藉難民心靈

【文／Matteo De Maya；呂玉嬋節譯、紐約時報】

糕點帶來的民族價值

ㄧ九七五年，西撒哈拉的薩拉威族（Sahrawi）在戰爭中逃離摩洛哥之後，就一直住在阿爾及利亞沙漠的難民營裏。轉瞬數十年過去了，西撒哈拉主權爭議至今仍舊無解，薩拉威族也繼續抱著建國的夢想，一代代在人道主義的援助下長大。

二○一八年，薩拉威工會婦女聯繫兩個援助非洲的義大利非政府組織，希望能在難民營組織一個烘焙工作坊，非政府組織於是介紹了義大利的烘焙專家博爾薩托（Maddalena Borsato）前往。

薩拉威族平常使用糖的消耗量非常大，一個普通家庭每月消耗約四十公斤的糖。薩拉威族到阿爾及利亞沙漠定居以前，是一個遊牧社區，經常在沙漠中生活數周，需要攝取大量的卡路里，才能走完長遠的路。薩拉威族也相信糖對健康有好處，可以治療百病，好比熱糖水有助於健胃整腸，糖烤駱駝肉對肝臟很好。可想而知，第二型糖尿病已成了薩拉威族的健康危機。

為了健康，也因為光靠營區中僅有的少數原料（如花生、椰棗、甜菜根、人工奶油、麵粉和雞蛋）難以做出美味糕點，博爾薩托大量利用既有的天然原料，比如洛神花，為糕點增添了鮮豔的紅。沙漠長出的椰棗又大又甜，也是做餅乾的健康好材料。

此外，義大利非政府組織曾幫助薩拉威族種植四千多棵辣木。辣木是多年生熱帶落葉喬木，抗旱且生長迅速，富含維生素、蛋白質、鈣和鐵，成了薩拉威族可靠穩定的食物來源。辣木葉磨成粉後，可以用來做糕點和其他食物，亦有人認為食用辣木葉粉能夠減緩第二型糖尿病。

博爾薩托表示，薩拉威族傳統上相當重視慶典和節日，糕點能為這些重要時刻添加價值和樂趣，而烘焙工作坊不只幫助婦女學習烘焙，也加強了這個飽受歷史事件考驗的民族的團結意識。