國家地理新鮮聞：神奇雞化石出土

【文／John Pickrell；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

神秘的現代鳥類起源

二十一世紀初，在比利時和荷蘭邊境附近，一個喜愛化石的民眾撿到了一塊撲克牌大小的石塊，在這塊毫不起眼的小石頭上，居然完整保存著一個小巧的頭骨化石。

經過專業研究分析後，英國劍橋大學古生物學團隊發現，這塊化石屬於一種曾與恐龍共同在地球上生存的鳥類，可追溯至六千七百七十萬年前的白堊紀，是迄今發現最古老的現代鳥類直系親屬。

科學家將這種鳥正式命名為「Asteriornis Maastrichtensis」，可能約四百克重，此外還取了一個可愛的暱稱，叫牠「神奇雞」（Wonderchicken）。

六千六百萬年前，一顆小行星撞擊地球，大多數的鳥類與多數的大型陸地動物一同滅絕，因此現代鳥類全來自白堊紀末期出現的今鳥亞綱。這塊化石讓科學家首次得以想像恐龍時代的鳥類，依據骨頭的特徵判斷，神奇雞極有可能與雁形目（鴨、雁和鵝）和雞形目有共同的祖先，而雁形目和雞形目正是現代鳥類家族樹中最古老的分支，許多其他鳥類種群可能直到小行星撞擊之後才出現。

過去南半球發現過許多古老的現代鳥類化石，比如在南極洲出土的維加鳥，根據分析，有六千六百五十萬年的歷史。因此，一些古生物學家認為，現代鳥類起源於恐龍時代的岡瓦納古陸（Gondwana，假設存在於南半球的原始古大陸，又稱南方大陸），不過神奇雞化石打破了維加鳥的記錄，已經顛覆了這一假設。

然而，專家坦承，現今唯一能夠百分之百肯定的是，現代鳥類的地理起源非常神祕，而且缺乏許多證據，只能冀望未來再發現更多的化石，才能確實找出現代鳥類的起源。