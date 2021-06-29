牛肚吃法 東西大車拚
【文／林冠儀】
厄瓜多牛肚vs.臺式滷牛肚
新婚第一年，看著海外朋友們如火如荼地準備年菜，我也開始覺得緊張。
心中早已經列出清單，卻未曾仔細思索該如何執行。同時準備多道菜，不僅要顧慮菜色美味、擺盤美觀，上桌時的溫度也很重要。
趁著晨跑時在心中布局，大致上已將冷盤、甜點、肉類和湯品的先後順序給定案，接著，把能提前準備的冷盤和煲湯先做好，過節當天，就可以用主要的鍋具來做熱菜了。
美國不過中國新年，我決定周五晚上過節吃年夜菜，如此不僅時間充裕，隔天也可以睡得飽一些。
看著臉書上一位烹飪前輩深夜滷了牛肚當下酒菜，內心十分欣羨，便向其請教。前輩非常看得起我，簡單指點了我方向，我擔心領悟力不足，加派出Google大神，找了許多資料來研究。有人說，牛肚要先煮三個小時去腥，直到筷子可以穿透，看得我差點昏倒。
靈機一動，取出我從臺灣帶來的快煮鍋，把該丟的香料和黃酒倒進去，煮不到半小時，牛肚就咕嚕咕嚕地軟呼呼了。
家裏沒有滷包，我就著我微薄的烹飪知識：左倒一點醬油，右倒一點紹興，冰糖、八角、花椒、月桂葉、薑、蔥、蒜、辣椒丁，通通倒進去「喇喇ㄟ」，泡個一小時入味。再用鍋子加點辣椒醬和佐料來炒。
滷好的牛肚切成條，興匆匆地請美國先生淺嘗。
「這是什麼？」
「牛肚啊。好吃嗎？」
「嗯，還不錯。」美國人歪著頭想了想：「我媽也有做過牛肚料理耶。」
美國人秀出一張厄瓜多牛肚料理圖給我看，看起來還真像咖哩。我暗自下決心，等中國新年過完以後，就來學習做厄瓜多牛肚。
美國先生祖籍厄瓜多，從小隨著父母兄姊移民美國，定居紐約。
我雖不曾去過厄瓜多，然而對於神祕的南美洲一直心馳神往。婆婆曾教我做過厄瓜多豬排藜麥湯，還承諾下次見面時，會再傳授給我幾道功夫菜。
我一向性子急，想做的事情一刻也不得緩，便自己上網找了影片來學習。
雖然聽不懂西文，眼睛倒還能辨認食材原貌，我將做法囫圇吞棗記下，將不確定的單詞請先生翻譯，接著依樣畫葫蘆。
厄瓜多牛肚，最特別的，便是以花生醬做為基底。
將一片片的蜂巢狀牛肚去除脂肪，和洋蔥、大蒜、青椒、蔥段、香菜、黑胡椒、鹽巴、小茴香和奧勒岡加水煮到爛熟，取出牛肚切成小塊，湯汁濾掉雜質備用。
熱鍋，放入奶油，加入蒜末和洋蔥丁及蔥末、紅油和番茄丁炒熟，加入花生醬拌炒均勻，接著和湯汁放涼後一起放入調理機打成汁。
黃稠稠的湯汁倒入鍋中，加入切塊的牛肚和馬鈴薯，炒至馬鈴薯軟化，撒上香菜做為裝飾，香噴噴的厄瓜多牛肚就完成了。
「來，嘗嘗看吧。」
美國人看到厄瓜多牛肚，愉悅地嘗了一口：「哇，跟我媽做的一樣可口。」
「像嗎？嘗起來像厄瓜多嗎？」
「很像。」
誰能想到這樣一份道地的厄瓜多料理，是出自一個未曾去過厄瓜多的臺灣人之手呢？
光這樣想著，就忍不住得意地笑了起來。
至於，臺版的滷牛肚和厄瓜多牛肚，哪一種「卡厚甲」？
我憑良心告訴你，兩種攏厚甲，沒得比啦。
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