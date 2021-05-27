歡迎黑翅鳶 來當新住民

【文／小熊老師臺北聯合報、】

霧峰「五甲地」的友善農村計畫

世界最美麗的猛禽，悄悄降臨在我的家鄉霧峰。不過，若非田間彎腰的農夫，你不易看到牠的身影。事實上，還得是友善耕作的田，不灑農藥，最好連除草劑都不噴，周邊沒有其他污染源。這樣的田，無毒，生態豐富，猛禽可以來此盡情獵捕牠的美食，老鼠、青蛙、小鳥……等。由於食物充足、人煙較稀，提高牠在這裏落腳的意願。

此等世界最美麗的猛禽，大名「黑翅鳶」。貌如其名，有黑色翅膀，而身體以白色為主，眼睛是紅的，彷彿戴上玫瑰色太陽眼鏡，眼眶還刷上淡淡煙燻。猛禽界若是辦選美，黑翅鳶姿色突出。

兩年多前開始，愈來愈常聽到牠的名字。後來，農會超市出現了一款以黑翅鳶為名的米，接著，各類環境新聞愈來愈常出現牠的報導。果然，黑翅鳶旋風颳起來了。有一回，擁有熊貓眼的內人韋瑋說要參加一個田邊工作坊，晨起出發，去五福社區的友善田區學習鳥踏架設，用竹竿搭起高高的棲架吸引黑翅鳶來停駐。夜貓子反常地早起，不為其他，就為黑翅鳶，韋瑋想為她的偶像黑翅鳶營造一個更適合棲居的環境。許多未曾親眼見過黑翅鳶的人，一個一個也都成了牠的粉絲，透過有心人努力推廣，加上媒體推波助瀾，「黑翅鳶與我們的田」不斷上好戲，人鳥共榮的美麗故事，慢慢傳開了。

●在田間架設鳥類休息站

家鄉的老鷹，其實，我是先認識大冠鷲。

霧峰，舊名阿罩霧，東半部是丘陵，盛產龍眼和荔枝，西半部為平原，種植的「益全香米」聞名全臺。我的書店開在霧峰舊省議會對面的蘭生街，隔著一條臺三線省道，可以遠眺一片山景。此地位在丘陵和平原的交界，雖然省道上經常車水馬龍，鬧市近在咫尺，但夏天乘著上升氣流凌空盤旋的大冠鷲身影，提醒著：我可是住在山邊哪。當天氣晴朗，大冠鷲常在中午以響亮的二到三聲哨音，邀請我抬頭欣賞牠的英姿，大多時候是一對，也曾見過一家三口一起出來宣示主權。好像飛得又高又遠的風箏，有時飛太高了，在眼眶裏化成幾個小點，但牠們可是確確實實在你頭頂上畫圈圈哪。每遇此景，心頭便浮上一股莫名振奮。

大約兩年多前，從農友口中得知，稍遠離山邊，還有另一種猛禽的身影，體形較為袖珍，那就是出現在劉克襄散文〈黑翅鳶的天空〉裏的主角。劉克襄在小金門的高粱田觀察到此種鷹類：「眼前的牠正隨著強大的北風，不斷起落、振翅，時而下沉，時而浮升。彷彿衝浪兒，駕馭著一波波到來的巨浪。黑翅鳶正在玩風，也藉此飛行狀態搜尋地面。」從收錄在《早安，自然選修課》裏的這篇文章看來，黑翅鳶的飛行能力十分機敏，並且喜歡貼近地面，跟高高在上的大冠鷲很不一樣。

查了資料，黑翅鳶從中國大陸東南沿海慢慢擴散足跡，在金門為尚稱普遍的留鳥，如今不只臺灣外島，西部平原愈來愈多黑翅鳶的發現紀錄。我遂萌生一個念頭：我們能把黑翅鳶真正留下來嗎？

二○一五年開始，霧峰農會號召農友們在「五甲地」田區以「自然農法」耕作，不使用化學肥料和農藥，避免土地和水源受到污染，種植出健康無毒的香米，保護在田裏工作的農夫和生活其間的各種動物。

但友善的環境也讓老鼠變得更活躍，牠們除了啃食稻作，還在田埂製造老鼠洞，以致田水外洩。二○一八年「五甲地」所在的五福社區，通過「農村再生」計畫，思考著如何與「鼠害」正面對決。那時，農委會水土保持局臺中分局，已經啟動友善農村計畫，希望促進農業和生態的均衡發展。恰巧團隊中的鳥類專家李璟泓老師，曾在八年前發現附近有獵鼠高手黑翅鳶出沒，因此引薦屏東科技大學野生動物保育研究所鳥類研究室的林惠珊等多位老師，教導農友架設人工棲架，成功吸引黑翅鳶停駐。

●空中懸停招式如耍特技

自動相機拍到了黑翅鳶捕食老鼠的畫面，二○一八年十一月更觀察到親鳥育雛的現象。二○一九年一月三隻小黑翅鳶展翅高飛，離巢去找尋自己的新天地了。此後，每年都可觀察到黑翅鳶在周邊繁殖一至兩巢的幼鳥並順利離巢。

黑翅鳶這種中小型猛禽，羽色黑白分明易辨識，身材比鴿子大一點，憑著高超的狩獵技巧，成為鼠類剋星。牠經常在高枝上坐等，或在空中定點振翅，有如直升機懸停，鎖定獵物後瞬間俯衝，得手率極高。這種獵捕方式極耗體力，若有棲架當作休息站，更利於牠在此活動。五甲地的農夫見識到黑翅鳶的本領，歡欣鼓舞，視其為鼠害防治的夥伴，主動向專家學習鳥類保育知識及鳥踏架設方法，盼望黑翅鳶以此為家，繁衍族群，守護這個好地方。

黑翅鳶不只是農民的好朋友，更是所有人類的好朋友。猛禽位居食物鏈頂端，幾乎沒有天敵，其生存狀況反映生態環境的優劣。黑翅鳶面臨的主要威脅是毒鼠劑和各種農藥，常常受到次級毒害（吃到有毒老鼠）。所以，為了保育黑翅鳶，我們要多吃友善耕作的農產品，黑翅鳶健康，就代表土地是健康的。環境健康、作物健康，我們的身體自然也就健康。

為了讓更多人認識黑翅鳶，農會特別在香米產品的包裝袋印上了黑翅鳶的美麗身姿。韋瑋開始帶領民眾用竹筷綁成棲架的樣子模擬田間鳥踏，製作黑翅鳶棲架盆栽。在地的許多老師則在課堂上引導學生為黑翅鳶素描、著色，或DIY黑翅鳶吊飾、公仔，甚至有媽媽以紅、黑、白三色食材（紅蘿蔔、黑木耳、白米飯）包出黑翅鳶飯糰。朝陽科技大學還把黑翅鳶選為校鳥，為牠製作網紅貼圖。看來，黑翅鳶不只是我和韋瑋的偶像，也是大家的偶像了。