【文／張伯權】

「人」的條件

日常生活中，我們常常會聽見有人難抑怒氣地說出類似下面這樣的話：「是人，怎麼會做出這樣的事？」，或者「嚇，怎麼會說出那樣的話，這還是人嗎？」言下之意，那令人生氣的對象不配稱作「人」。

為什麼？為什麼我們會如此憤憤不平？

「人」，究竟是什麼？如果不叫人，那要叫做「什麼」？

人之所以為「人」，有沒有所謂的「條件」呢？

這個問題，無論你我這一輩子是否曾經關心過，是否思想過，一直就在那裏，世世代代都有人在發問。寥寥可數，簡單幾個字卻開啟了「人之生」複雜矛盾、難解如謎的許許多多疑問。

長久以來，每當走進淺山深林野地，甚至都市叢林，遇見大小飛禽走獸昆蟲，我總是興奮而默默觀察牠們的生息動靜，然而心中想起的，卻總是我的同類─人類─以及人類孜孜營造的社會，以及我生存其中的那個社會持續不斷發生的種種事與情。

放眼我們居住的這顆星球，除了我們人類，同時還存在數不盡的其他各種不同生物。「人類」此一物種，乃是經過數百萬年漫漫長長的演化，才成為今天圓顱方趾雙腳直立而行的模樣。從水裏最初階的簡單生命開始，如今變成了位居全地球食物鏈最頂端的獵食者。

我們掩不住驕傲，稱自己為─「人」，彷彿並不認為自己也是動物，「動物」（畜生）一詞，一直以來從人的嘴裏說出來，多少帶著幾分睥睨，就這樣一世一代活了好幾千年，也寫了好幾千年歷史。

人類與其他動物，究竟有沒有什麼差異或分別？如果有，不同在哪裏？而，人類又憑什麼這般自信，如此確定自己跟其他動物不一樣？

人，不僅具有一副人形軀殼，軀殼中應該還有一顆「心」，甚至還有一介靈魂，對於同一個社會的人與事不僅不該木然無感，也要懂得反思。做人如果有條件，這些應該就是最基本條件。

是的，人固然「不甘承認自己是動物」，很多時候卻也是那執意「不想成為動物」的動物。人，擁有某些高貴特質，譬如「又弱一個」的不忍心，對弱者的同情，然而骨子裏，如達爾文所言，即使數百萬年後仍然抹滅不了「出身低下」的印痕。因此，當人類終於直立站起身來，卻依舊在與困在人形軀殼中殘留不去的獸性掙扎奮鬥，至今不斷。

也許，我們不應期許自己蹴然做一個完善的「好」人，但只求慢慢放棄一點對「權」與「利」的私慾，心一天比一天柔軟，每個今天都能比昨天「更好」一點。

也許，這樣的認知與力行，也是做「人」的條件之一。