【文／林聆、臺北人間福報】

我一定會滿她的願，因為，我也愛吃粽子

繞路經過了市場，看到好大片的粽葉，不知不覺就買了兩把。老闆說這可以包五斤，我才驚覺，包五斤給誰吃？自己要吃買一、兩個就能解饞，何況年紀大了恐消化不良。可是，粽葉都買了，就繼續去買齊其他的了。

婆婆已經作古多年，可是每每到了端午，看到成串的粽子，就會想起我那愛吃粽子的婆婆，想起她常常說得一口好粽。她說糯米要洗淨後泡到大骨湯中，然後炒至八分熟，才與配料一起包，包好了再入蒸籠蒸它半小時。而配料更是講究，她如此強調：香菇要乾煸得恰到好處、豆腐乾與肉要爆香、醬油要適量、蘿蔔乾要切細並除去鹹味，把每一樣個體都紮實烹煮得完美，集合起來自然可口。

說她「說得一口好粽」，是因為我從來沒吃過她包的粽子，應該說沒人見識過，因為她生了五個女兒、三個兒子，我是她最小的媳婦，大姊長外子十五歲，長姊如母，婆婆喜歡種菜、養雞，廚房的事全由大姑掌理，婆婆唯一的權威就是在廚房門口下指導棋。可是依據婆婆挑菜的水準，沒人敢懷疑她的能力。她挑揀番薯葉時，每段綠梗都沒有綠皮、柔嫩異常；挑揀長豆絕不用刀切，她總用手折斷，說是斷所當斷，豆子才不會被切半犧牲─總之，剛結婚時，由一個自由自在煮食三餐的家庭，進入她太注重細節的監視網，總覺渾身不自在，想必她也容忍我很多。我常調侃外子：「說你家比我們窮，我才不信，窮還這麼講究。」外子回我：「我們就是窮，家無恆產，才會珍惜每一種食物。」後來又補一句「窮，也要窮得有尊嚴啊。」

還好的是，婆婆跟我一樣喜歡吃非常Q彈簡樸的客家粽，唯一的不同是我喜歡把配料分散各處，處處有驚喜，而婆婆喜歡集中，還好的是我會依她喜好包一串二十個討其歡心。每每打開粽葉看到有稜有角的粽子，她都像看到珍寶一般淺淺的來句，「想不到會教書，還會包粽子。」然後滿足的雙手捧著就吃將起來，那就是她給予我的最大的讚美。

她看我教書、育子兩頭燒，忙翻了，可是有很想吃粽子時，就會告訴我：「今年阿德的糯米是新米喔，我買了五斤。」或者：「市場阿秀的粽葉很漂亮。」

她用很多暗示告訴我：「你可以包粽子給我吃了。」她知道，我一定會滿她的願，因為，其實我也愛吃粽子。

所以，我決定今年再包餡料集中的二十個粽子，但是是素粽，到靈塔去祭拜我那愛吃粽子的婆婆。