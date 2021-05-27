國家地理新鮮聞：月球 地球的永恆伴侶

【文／Maya Wei-Haas；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

淺談月球

月球是地球唯一的天然衛星，也是我們永恆的伴侶。在現代夜空中，月球看似寧靜，但它其實擁有一段異常動盪的過去。

月球形成於約四十五億年前，當時太陽系還處於發展初期，彗星、流星和小行星在其中來回碰撞。一次碰撞後，熔化的岩石拋向太空，若干岩石結合為一，冷卻後便形成了我們今日所知的月球。

月球直徑約為兩千一百六十英里，幾乎是地球的三分之一。每二十七點三天，月球會繞地球一周，同時自轉一圈，這個現象稱為「同步自轉」。由於自轉與公轉同步，月球永遠以同一面朝向地球，因此很多人誤以為月球的另一面就是「黑暗面」，終年伸手不見五指。事實上，月球背對地球的那一面也能接收到陽光，只是我們看不見罷了。

月球沒有板塊構造不斷重新建構，也沒有風雨侵蝕古老岩石，所以保留了許多古老的特徵。參加登月計畫的太空人從月球帶回八百多磅的岩石和沙子，科學家研究後推測，在月球歷史早期，巨大的岩漿海洋覆蓋著月球，當岩漿慢慢冷卻結晶後，密度較低的礦物質浮上月球表面。大部分古老的月球地殼是由淺色的斜長岩組成，也就是從地球所看到較為明亮的部分。

然而數十億年後，月球明亮的表面布滿了黑色的痕跡和斑點，許多黑暗地帶是大面積的玄武岩（類似於夏威夷群島的岩石），為火山熔岩形成，而科學家推測大部分熔岩是三十億到四十億年前所噴發的。

從新月到滿月，月球穩定的變化為世世代代的人類提供了一種可信賴的節奏，人類也制定了月曆，記錄月球的各種階段及其對地球表面的影響。最明顯的影響就是地球的潮汐，從乾潮到滿潮的潮汐周期約為十二小時二十五分。

另外，月球也牽制住地球，讓地球的傾斜角度能夠保持穩定。科學家指出，如果少了月球，地球的傾斜角度可能發生多達八十五度的改變，從而導致氣候發生劇烈的波動。

不過月球對地球的引力逐年減弱，慢慢地往外向太空漂移。月球軌道之所以會緩緩擴大，是因為在潮汐制動效應作用下，地球的轉動慣量漸漸轉移到月球軌道的轉動慣量。

不過別太擔心，月球不大可能完全飛離，我們的發光小夥伴會繼續陪伴著地球。