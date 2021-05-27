快訊

高雄按摩師打麻將釀10人染疫 一張圖秒懂確診者關聯性

紐約時報新視界：廢物變藝術

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:溫斯頓的創作材料全是被人所遺棄的東西，工作室堆滿了廢棄籃網及癟掉的籃球(照片／紐約時報提供)
圖說:溫斯頓的創作材料全是被人所遺棄的東西，工作室堆滿了廢棄籃網及癟掉的籃球(照片／紐約時報提供)

【文／Sopan Deb；呂玉嬋節譯、紐約時報】

溫斯頓作品結合了他的喜好：藝術和籃球

藝術家溫斯頓（Tyrrell Winston）經常一面散步，一面尋覓，他找的不是創作靈感，而是創作素材。

在他的作品中，最常見的材料是洩了氣的籃球和菸蒂。他受訪時表示，當他走在街上，他眼中只看到藝術材料。他說，鐵路旁是最容易找到沒人要的籃球的地方。

一九八五年出生的溫斯頓目前住在紐約，他從未接受過正式的藝術課程，但他的作品結合了他的兩項喜好：藝術和籃球。

他說，一顆用過的籃球有它自己的故事，這個故事對每個人有不同的意涵，所以無須用言語形容。他最佳的創作助手是天氣，他不會、也不想去操控它，因為作品的精髓就在於所有不屬於它的元素。

溫斯頓開始使用拾得的物品創作，原因之一是他欠了一大筆學貸，沒有錢購買材料，更重要的是，他不會畫畫，但他想創作，想成為一個藝術家。

對溫斯頓影響最大的藝術家，是法國的杜象（Marcel Duchamp）和美國的海默（David Hammons），兩位都是「拾藝」（Found Art）作品的先驅，只是他們的作法與溫斯頓不盡相同。杜象是二十世紀初達達主義的代表人物，作品以「反藝術」為目標。海默活躍於二十世紀下半葉，喜以理髮店地板上的頭髮、運動衫和籃球框等材料創作。

在溫斯頓二○一九年作品「別忘了用牙線」中，他在凳子上放了一個老舊的籃球框，直接向杜象致敬，因為杜象在早期的作品中也以自行車輪子做了同樣的事。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

相關新聞

講義書摘：看企鵝的日子(上)

跟著探險家的腳步，呼吸南極

講義書摘：看企鵝的日子(下)

跟著探險家的腳步，呼吸南極

修復心語

他們修復著亡者的傷口，也療癒了家屬的哀痛

紐約時報新視界：廢物變藝術

溫斯頓作品結合了他的喜好：藝術和籃球

國家地理新鮮聞：月球 地球的永恆伴侶

淺談月球

粽香憶婆婆

我一定會滿她的願，因為，我也愛吃粽子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。