紐約時報新視界：廢物變藝術

【文／Sopan Deb；呂玉嬋節譯、紐約時報】

溫斯頓作品結合了他的喜好：藝術和籃球

藝術家溫斯頓（Tyrrell Winston）經常一面散步，一面尋覓，他找的不是創作靈感，而是創作素材。

在他的作品中，最常見的材料是洩了氣的籃球和菸蒂。他受訪時表示，當他走在街上，他眼中只看到藝術材料。他說，鐵路旁是最容易找到沒人要的籃球的地方。

一九八五年出生的溫斯頓目前住在紐約，他從未接受過正式的藝術課程，但他的作品結合了他的兩項喜好：藝術和籃球。

他說，一顆用過的籃球有它自己的故事，這個故事對每個人有不同的意涵，所以無須用言語形容。他最佳的創作助手是天氣，他不會、也不想去操控它，因為作品的精髓就在於所有不屬於它的元素。

溫斯頓開始使用拾得的物品創作，原因之一是他欠了一大筆學貸，沒有錢購買材料，更重要的是，他不會畫畫，但他想創作，想成為一個藝術家。

對溫斯頓影響最大的藝術家，是法國的杜象（Marcel Duchamp）和美國的海默（David Hammons），兩位都是「拾藝」（Found Art）作品的先驅，只是他們的作法與溫斯頓不盡相同。杜象是二十世紀初達達主義的代表人物，作品以「反藝術」為目標。海默活躍於二十世紀下半葉，喜以理髮店地板上的頭髮、運動衫和籃球框等材料創作。

在溫斯頓二○一九年作品「別忘了用牙線」中，他在凳子上放了一個老舊的籃球框，直接向杜象致敬，因為杜象在早期的作品中也以自行車輪子做了同樣的事。