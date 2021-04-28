講義保健室：握毛巾降血壓

【文／大谷義夫；李貞慧譯、《30年不生病的健康管理法》‧天下雜誌出版】

晨起時，我的一項習慣就是握毛巾降血壓。單手用力緊握毛巾兩分鐘，然後休息一分鐘，左右手各重複兩次。一般認為這麼做可以產生一氧化氮，讓血管擴張變軟進而降低血壓。當然不一定要用毛巾，枕頭、毛毯也可以，只要用單手緊握即可。

血壓高容易導致心肌梗塞、心臟衰竭、腦中風、動脈硬化……等循環系統疾病，也就是會對心血管造成過度負擔。高血壓可謂是日本的國民病，在日本厚生勞動省的調查顯示，在中高年的民眾中，有百分之五十的日本男性、百分之四十的女性有高血壓。

血壓是波動值，健康者的血壓夜間低，白天開始活動後漸漸升高，這是自然的變化。但就算是早上醒來也該好好控制血壓，別讓血壓飆升太多，這樣有助於降低罹病風險。清晨測量的居家血壓（在家中測量的血壓）平均值高於收縮壓一百三十五毫米汞柱、舒張壓八十五毫米汞柱時，就是晨間高血壓，必須小心。

握毛巾降血壓的方法稱為「手握法」（Hand Grip Method），只需花幾分鐘，建議大家可以試試看，也做為清醒的儀式。