【文／林美珍】

畢業前夕的腳踏車之旅

「清水出芙蓉，天然去雕飾」，蓮花給人清新自然的感覺，而夏日到白河賞蓮是我南下後每年必造訪行程，每個季節賞花，總讓我生活中多些情趣及幽靜。

今年（二○二○年）五月，我決定在國中會考完後，揪班上學生一起騎單車賞蓮，將計畫告知隔壁班的導師，他們班也決定參加。由發想到提出申請，與行政報備，協商其他的老師協同開保母車，一直到探察路線，其實有點擔心，擔心在馬路上學生騎車的種種狀況，擔心一路上青春期的孩子會不會有青春風暴的情緒發生。

第一次初嘗試以導師綿薄之力帶著數十個同學騎單車出遊，心裏有許多忐忑，除了買必要的保險外，也去請教有經驗的體育老師，她建議我帶著學生先預騎校園外一圈。我提前兩天利用一節課帶著同學牽出學校的單車，每個學生整理自己的車，或拿抹布擦拭，或為輪胎打氣，甚至有學生是第一次練習打氣，看到車輪由扁平到鼓脹，都感到奇特、新鮮，也讓我更確定有些學習是在課堂上學不到的理念。整理完後，我帶著學生騎上單車，花十分鐘繞著校園圍牆外騎車一圈。圍牆外，一片美好，藍天白雲，聽著鳥鳴啁啾，電線桿上幾隻鳥棲息著，看見綠油油的農田，微風吹來，心裏感受到許多美好，心裏踏實些，對自己帶學生走到戶外，更覺得是明智的抉擇。

出發前一天，在地老師對於我們要帶學生騎單車賞蓮的計畫讚譽有加，除了讚賞之外，也提供路徑建議。他提起東山古香道，也就是東山一年一度全民信仰運動「迎佛祖」盛會的舊路徑，從東山到白河，他說沿路沒什麼車，應該比較安全。他引領我們開車再探勘一次，沿路很少有車，路的兩旁挺立著許多綠樹，真的是騎單車的好路線，我們帶隊老師不約而同地愛上這樣的路徑。我們決定將路線更改為從東山經古香路到白河蓮花公園，對於原本騎單車在車水馬龍的馬路之焦慮，已煙消雲散了。這天，天空很藍，日頭炎炎，早上八點四十分整隊出發，身為國文老師的我領隊，美術老師押隊，自然老師開著保母車隨後。同學們穿著運動服裝，背著背包，戴著安全帽，精神抖擻著，臉帶笑容，車隊由學校浩浩蕩蕩的出發，沿途經過車來人往的市區街道、彎進車人鮮少的古香路，我們看到不同的風景：高高低低的房子、汽車摩托車急駛、綠樹濃蔭的古道、低矮的房舍……有經過上坡、下坡，我們班一位小男生主動教我如何變速騎車比較輕鬆─「將變速往左上扳，腳要踩」他邊說我邊做，還真的很輕鬆呢。他告訴我下坡不要煞車，一股作氣衝下去，上坡就沒問題了。真的，很刺激又很受用的騎車技巧。此時的我內心感動告訴他：「你好厲害喔。」他靦腆的笑了。想想這孩子在班上因為個子矮小，總是沒有自信，曾經有同學取笑他的外貌，還在我面前悲傷地落淚。在戶外，他簡直就是靈活的小精靈，騎著單車操盤著變速系統，自信滿滿。課堂上的他與戶外的他根本判若兩人，原來，放對位置真的很重要呢。

出了古道，到白河市區，又是一個「柳暗花明」的車水馬龍景象，看到許多商家，許多人類的文明，與古道的氛圍截然不同。我們到十字路口的便利商店休息，也看到夏日耀眼的黃色阿勃勒，因為開得太燦爛了，變成景點，人潮絡繹不絕，有個畫家在旁畫油畫，我湊前欣賞，栩栩如生，為夏日的早晨增添許多藝術氣息。許多愛花的女子，忙著擺姿勢拍照。大部分學生也累了，進去店裏補充水分及養分，休息片刻，待體力恢復後繼續前行。沿著目的地路線騎著，看到黃澄澄的稻田、已收割的田地，微風吹過蓮田，蓮花蓮葉搖曳生姿，微風也滑過我們的臉龐，讓汗涔涔的我們，心裏沁涼許多，得到許多撫慰。

抵達第一個景點「七彩香水蓮花園」，大夥兒吃著蓮花的產品，我則買了蓮花冰棒來吃，鹹鹹的加上杏仁口味，很獨特的味道，很棒的享受。本來想讓學生們坐大王蓮，但老闆說要等到七月或八月才有。我則提出，八年前大王蓮八十公斤以下都可以坐上去，現在老闆設定五十公斤以下才能坐，為什麼？學生紛紛回答：「可能之前被坐壞了。」「蓮葉愈長愈小了……」也許，這個問題老闆也無從解答呢。學生有的餵魚、有的賞蓮拍照，看著睡蓮下的魚，魚戲蓮葉東、魚戲蓮葉西，倒有許多的童趣。

之後再騎兩公里抵達蓮花公園，沿路剛好遇到馬路施工，大家都小心謹慎的安全通過。到了蓮花公園，有幾臺遊覽車也載著遊客來賞蓮，蓮花公園寬敞，有小橋、有觀景臺，也有許多小販。我買了十朵香水蓮花，老闆說我是老師多送我兩朵，讓我小確幸一下。老闆看起來像七、八十歲的蓮農，他跟我說：「香水蓮花觀賞期是七天，等它枯萎後，可將花朵拔下來煮蓮花茶，降火保肝又美顏。」我也買了香水蓮花茶喝，真的是很好喝的天然飲料。買了烤香腸填飽肚皮，為回程的體力做準備。

十一點，該是回程了，天氣更炎熱些了，我們踩著腳踏車，汗水從眉毛滴下，但心情是愉悅的，大家努力快樂的騎車沿來時路回到學校。來回二十四公里單騎，汗水淋漓，彷彿覺得自己年輕二十歲呢。年輕的感覺真好。

幾天後的畢業典禮，學生自製一頂媽祖帽給我，完全是手工自製，兩個男孩花了兩周做成的，材料多是環保的素材，還有串珠，還精心設計的插上電池發光，還有一面冠軍媽媽的錦旗。他們說我就像媽祖林默娘守護著大家，讓我在會場上感動不已也風光無比。

如果說用一個字形容這兩年當導師的心情，我會選「甘」。沒錯，是個苦盡甘來的心情。苦的是當後母班的導師，風格跟前導師差很多，要求他們寫作業，督作業，沒有準時交作業就留校完成，為的是讓他們養成寫作業的習慣及正視學習是為自己負責的態度。然後處理學生不成熟的人際關係問題，霸凌問題，召開家長說明會……的確讓人疲憊，有時甚至懷疑自己是否該鬆綁規定？或者懷疑自己該放棄當導師？幸好，我選擇堅持到底。幸好，行政處室適時協助與及時救援，幫了許多忙。會考後，我帶著學生一起騎單車，過程中汗水淋漓，拉近了彼此間許多關係，真正嘗到甜頭，有時候和同學們說說笑笑，真不錯。看了同學們寫的感謝卡：「謝謝嚴格的老師提昇了我們的國文能力。」「會考完發現老師也很幽默很搞笑的。」「謝謝老師主辦令人難忘的腳踏車之旅，我們體會了真正的甜美是必須經過辛苦的過程……」

還好，最後魔鬼老師轉型為媽祖娘娘了，算是轉型成功，也算是喜劇收場。當老師最開心的是學生愈來愈成熟懂事，也算是小小成就。

畢業前我買了一些小卡片，晚上熬夜寫卡片給每個孩子。「贈人言語勝於珠玉」，期待他們帶著信心及溫暖離開，也算是為彼此的情緣畫上句點了。

畢業當天，家長握著我的手跟我謝謝，還有家長貼心的抱著一束花過來。學生的懂事及家長的感謝，真的讓我嘗到歷經「苦」的過程之後，那份「甘」的滋味。

本文作者任教於臺南市東山區東山國中