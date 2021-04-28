拉丁餡餅 拉近了他與餓的距離

【文／林冠儀】

這餅到底有什麼魔力？讓這個拉美人如此癡迷？

每個星期，我都會做一批拉丁餡餅，餵養家中拉裔美國人的胃。

軟中帶硬的餅皮，內餡塞滿了大量菠菜和乳酪，偶爾也加些雞蛋和番茄。

這樣簡單的餅，美國人每天都會拿來當午茶，半夜餓了，也會央求熱幾塊來充飢。

第一次吃到這個餅，是在美國人的哥哥家。

早晨睡醒後，來到餐桌，迎面而來的，是嫂嫂可愛的笑容。

「這是你們的早餐，」她說著，就走向廚房：「咖啡在桌上，我幫你們煎個蛋。」

我朝餐桌望了一眼，只見兩個白瓷盤上躺著幾塊乾硬的餅，不禁有些失望，我所嚮往的美式早餐，應該是顏色豐富、食材多樣化的，這樣的早餐未免太過單調。

正想著，沒發現美國人雙眼直勾勾地盯著餐桌，欣喜地說：「我好久、好久沒有吃到拉丁餡餅了。」說完就拉開椅子坐下，大口吃將起來。

嫂嫂笑著說：「這是媽媽幫你準備的喔。」這時她已煎好兩片太陽蛋，正用鍋鏟將它們放進我們眼前的餐盤。

看美國人一臉雀躍和感動，我不禁好奇：「這餅到底有什麼魔力？讓這個拉美人如此癡迷？」

咬開那微硬的外皮，意外地發現裏面包了菠菜、雞蛋和乳酪，是我過去不曾吃過的口味。

在紐約作客那幾天，每逢家庭聚會，拉丁餡餅都會成為座上賓。婆婆會泡一壺香醇的茶，哥哥則把餡餅放進烤箱中加熱，端上一大盤讓全家一起享用。

紐約是民族大熔爐，公婆居住的區域，來自南美的移民族裔居多，有許多道地的餐館和專賣西文的書店。美國人告訴我，這些拉丁餡餅是從附近一間麵包店買來的：「我從那裏買過好多好多的拉丁餡餅啊。」他露出靦腆的笑容，表情十足是個愛吃的大男孩。

坐在哥哥家溫暖的客廳，我們和兩個可愛的小孩一起玩桌遊。一家人人手拿著拉丁餡餅和遊戲牌，十分和樂。

美國人的小姪女膩在我身邊，用天真的童音告訴我，她最喜歡乳酪口味。

哥哥知道菠菜乳酪口味是寶貝弟弟的最愛，於是都留給他。

臨別的時候，婆婆包了一大包交給美國人：「記得帶回去唷。」

那包餡餅隨著我們飛回西雅圖，不到一個星期就吃完了。

某天，美國人問我：「冰箱還有拉丁餡餅嗎？」

我說：「你早也吃、晚也吃，早已經吃光光了。」

美國人壓了壓扁平的肚子，失望地笑了笑：「好吧。」

看著他的表情，我不免有些不忍，於是開始研究如何做。

某天，美國人下班，滿臉疲憊的神情。我拉著他走向廚房，想給他一個驚喜：「你看，這是什麼？」

美國人雙眼一亮：「是拉丁餡餅耶！我可以吃嗎？」

「可以，我來幫你加熱吧。」

此後，美國人每天都有吃不完的拉丁餡餅，經常飯前吃、飯後吃，睡前再吃，彷彿永遠吃不膩似的。

看他吃得如此心滿意足，身為妻子的我非常願意每周為他打造一片拉丁餡餅田。西洋情人節，我將拉丁餡餅做成愛心的形狀。

美國人愣愣地問了句：「這是什麼？」然後就一塊又一塊地吃下肚了。

拉丁餡餅的外形和咖哩餃近似，外皮香香、酥酥、脆脆的，一口咬下，裏面是溫暖軟滑的乳酪和蔬菜。據說南美洲、歐洲和菲律賓人聚會時總要來上一大盤，大夥兒吃著、喝著、笑著、聊著，也就盡興了。

這樣簡單又營養的餅，在冬夜裏搭配一碗豬排藜麥湯，吃進肚裏就更暖和了。若能調上一杯水果酒作陪：美食、美酒當前，人生一大樂事。