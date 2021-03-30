紐約時報新視界：平凡卻又特別的泡泡果

【文／Rachel Wharton；呂玉嬋節譯、紐約時報】

果實味道奇佳，嘗起來像香蕉，也像菠蘿

泡泡果（Pawpaw）是北美原生種果樹，喜好長在陰涼處，對病蟲害防禦力極強，在美東大部分地區森林都可以見到其蹤影。泡泡果樹形美觀，果實味道奇佳，果香芬芳，嘗起來像香蕉，也像菠蘿，又夾有一絲芒果的滋味。只是由於果肉過軟，運輸不易，長年來主要還是在農夫市場或網路上販售。

從植物學來說，泡泡果屬於番荔枝科，與番荔枝、釋迦和依蘭依蘭是親戚。從營養的角度分析，香甜營養的泡泡果很像香蕉，富含維生素和礦物質，也是快速補充能量的好選擇。

二○一五年，二十多歲的馬庫斯參加了一場「黑人的命也是命 」（#Black Lives Matter）抗議活動後被捕，對農業便產生了興趣。他開始種植泡泡果，因為泡泡果是他被奴役的祖先的糧食。近年來，非營利組織「紐約重整計畫」（New York Restoration Project）也開始注意起泡泡果，分送樹苗和春耕種子包給民眾。

泡泡果屬於小型落葉樹，在狹小的城市空間，要種上一對樹種並不勉強（因為交叉授粉至少需要兩株），又能抵禦氣候變化的普遍影響，好比溫度升高或病蟲害。除了蜜蜂以外，泡泡果還可以靠著蒼蠅和其他昆蟲授粉，而且在幾周內就會開花。

六十多歲的米赫蘇亞是堪薩斯大學本土歷史與文化教授，經常在住家附近撿拾泡泡果，她認為直接吃最好吃，其次就是做成冰淇淋。米赫蘇亞提倡原住民對其傳統糧食應該具有主權，這個概念不只要讓原住民能夠取得傳統食物，也強調原住民對糧食系統─從種什麼到賣什麼─理當擁有更大的控制力。

在南卡羅萊納州的卡托巴部落，年輕一輩也追隨米赫蘇亞的理念，啟動了美國的第一個糧食主權計畫，其中包括種植一千株泡泡果幼苗。大多數卡托巴人以前從未見過泡泡果，因此他們必須努力找回被殖民以前的農耕知識，而他們相信大自然永遠會是第一個老師。