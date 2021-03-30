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紐約時報新視界：日本最老旋轉木馬

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:在結束營業前，民眾帶著幼兒冒著酷熱排隊，重溫年輕時最珍貴的回憶(照片／紐約時報提供)
圖說:在結束營業前，民眾帶著幼兒冒著酷熱排隊，重溫年輕時最珍貴的回憶(照片／紐約時報提供)

【文／Motoko Rich and Hikari Hida；呂玉嬋節譯、紐約時報】

這座超過百年歷史的旋轉木馬，目前去留未定

從日光神社、京都寺廟，到松本和姬路的城堡，日本人對自己國家數百年歷史的文化遺產古蹟非常自豪。但是面對一座有一百一十三年歷史的旋轉木馬，他們並未抱著類似的珍惜心態。

日本東京主題樂園豐島園於一九二六年開業，見證了時代，為無數民眾帶來歡笑和難忘的回憶，最後於二○二○年八月底正式關閉。閉館前，豐島園的員工仍日日定時消毒遊樂設施，而最令民眾湧起懷舊與不捨之情的，是園內那座手工雕刻、堂皇富麗的旋轉木馬。

一九○七年，德國機械工程師哈斯設計了這座旋轉木馬，可容一百五十多名乘客，天篷底下嵌有四千多面鏡子。一九一○年，美國老羅斯福總統獲得德國末代皇帝威廉二世邀請，前往德國，乘坐了旋轉木馬，哈斯便提議將其移至美國。

一年後，康尼島一家遊樂園果然將這座旋轉木馬引進紐約布魯克林區。根據當地的傳說，著名芝加哥黑幫老大卡彭（Al Capone）和性感明星夢露（Marilyn Monroe）都曾經搭坐過。後來，旋轉木馬輾轉賣到了日本，花了兩年工夫翻新，最後成了豐島園的招牌。

主張保護歷史的人士推測，日本大眾不會像歐美團體團結起來拯救旋轉木馬。第二次世界大戰期間，空襲夷平了許多日本城市，加上地震威脅始終存在，因此日本在戰後通過一項法令，讓十七世紀以後建造的建築可以被指定為文化遺產。不過專家指出，民眾並不知道該如何展開保護運動。

美國旋轉木馬協會主席溫策說，像豐島園旋轉木馬這樣的設備，全球可能只剩下十幾個，不使用收在倉庫也是有風險的，因為許多物品收著收著就莫名消失了。他認為，即使目前它不夠古老，無資格在日本列為歷史遺跡，但若是妥善保存利用四百年，它就有五百年歷史了。

豐島園營運部長內田弘對遊樂園歷史瞭若指掌，也是旋轉木馬的專家，他當年正是在旋轉木馬前與遊樂園的同事結婚。他估計，至少有五千六百萬人乘坐過旋轉木馬。

關於旋轉木馬日後的命運，他最大的希望是見到它找到第四個家，重新對外開放。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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