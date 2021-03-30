我的愛情日記：情書攻勢全壘打

【文／吳芳枝】

他天天寫信，封封「限時專送」

民國五、六十年代，民風保守。純樸的小鎮，休閒娛樂很少，也缺乏交誼活動，未婚男女多是經由親友介紹，也有少數是媒妁之言。

我與外子是公公牽線認識的，當時他在臺北，我在臺中，電話尚未普及，連我服務的機關也沒裝設。遠距戀情必須靠書信往來，費時又累人，一度想打退堂鼓。

公公希望我們先書信交往，彼此了解，看在長輩份上只好答應。我們見面的次數不多，但是他每天一封信，每封信都是「限時專送」，從不間斷，我久久才回一封，他也不在意，反而愈挫愈勇。可能擔心身旁的追求者「近水樓臺先得月」，遠在天邊的他會被三振出局，所以積極地採取情書攻勢。

從他筆尖一字字流露的真情，如沐春風，展讀書信時，細細咀嚼文字傳達的情意，日久月長，我慢慢被感動了。以前郵差騎腳踏車挨家挨戶送信，看到郵差的綠色身影從門口經過，立刻飛奔信箱取信，那種望穿秋水的滋味，一如唐詩所述：「烽火連三月，家書抵萬金。」「雁過也，正傷心。」原來李清照等不到鴻雁帶來訊息，悲切的思念，詞裏盡是滴不盡的相思淚，只有過來人才能深刻體會。

余光中先生稱情書是「手寫有溫度，寄信有真情」，書信是純真年代最深情的表達。我和外子經過幾個寒暑的魚雁往返，一千多封書信搭起了愛的鵲橋，相知相惜而決定攜手共度一生。

收藏了一櫃子兩人的泛黃情書，像珍藏一份生命中的久遠記憶。