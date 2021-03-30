國家地理新鮮聞：北美鳥類數量銳減

【文／Jason Bittel；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

在近半世紀裏，草原性鳥種減少了百分之五十三

由於棲息地喪失和使用殺蟲劑等原因，北美的鳥類正在快速減少。美國和加拿大擁有七百六十種鳥類，但是科學家估計，與一九七○年代的數量相比，這兩國已經減少了大約三十億隻鳥。

一項發表在《科學》期刊的研究結合了長期的族群監測數量和天氣雷達數據，確認鳥類數量減少已成趨勢，大致來說，草原上的鳥類（包括麻雀、鶯、畫眉和雀鳥等知名家族）受到的打擊最大，在四十八年中減少了百分之五十三。

草原性鳥種數量減少，應該與棲息地喪失以及接觸有毒農藥有關，不過昆蟲數量大幅下降可能也是原因之一，畢竟昆蟲是鳥類的重要獵物。

鳥類減少是一個不能忽視的危機，因為牠們對生態系統的健全至關重要，除了有助於控制農作物害蟲和其他昆蟲，還能傳播種子、處理腐屍及為植物授粉。

農藥可算是鳥類的頭號殺手，廣泛使用農藥不只傷害了昆蟲種群，也影響到鳥類。近年研究發現，當鳥類吃下某些新菸鹼類農藥處理過的種子後，體重會即刻下降，這反過來也阻礙了牠們遷徙的能力。家貓亦是鳥類大敵，根據估計，家貓每年會獵殺十億到四十億隻鳥。

卡內基自然歷史博物館鳥類研究員德格魯特認為，這起研究的發現一點也不令人驚訝，在博物館位於賓州西南部的自然保護區，他們已經發現鳥類數量大幅減少，物種組成也發生了改變。

儘管如此，專家相信我們還來得及扭轉這個趨勢，比方說，不放家貓到戶外遊蕩，多多種植原生植物，做好預防措施，避免鳥兒誤撞玻璃窗而死亡。

德格魯特強調，保護環境生態必須抱持著一顆樂觀的心，換言之，我們只要立刻做出正確的選擇，未來必定能夠更好。