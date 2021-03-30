當心打開的時候：求你 不要帶走我的男人

【文／張伯權】

我喜歡唱歌，不過只有自己一個人時才會打開嗓子，因為不忍心折磨他人。因此，我聽別人唱比自己唱的時候多。

歌有很多種，有所謂「藝術」也有所謂的「流行」。藝術歌曲多半經過漫長時間汰選而後存留下來，流行歌曲一般就與你我存在同一個時空，也許活得比我們生命長一些些，更多時候更短；來得快，去得更快，來來去去，就跟我們人在這塵世的逗留一樣。

這篇短文，我想談的是一首流行歌曲。

我們這一代身邊流行的歌曲，唱的多半是生命的無奈，命運的悲淒，愛情的傷痛，當然也會有一些讓人心頭輕快的。不同時代，不同世代，不一樣經歷，烙下不一樣的記憶，因此不同的世代，聽不一樣的歌，唱不一樣的曲子，彼此聽不懂，自然而然。只是世事遞變愈來愈急快，常常一個轉身，又是另一個更新的陌生世代。

人，再如何自命不凡，仍舊一介凡夫。流行歌曲也許「俗」，再俗也唱出了你我市井俗子，此生此世才有的一時的心事與心情。

歌曲能流行，旋律必須容易上口，詞句必須耐人咀嚼。我最喜歡聽也最喜愛唱的是述說故事的歌謠。有一首我已經聽唱很久了，每次聽人說起歌中一樣的故事，禁不住就會想起，我很樂意介紹給大家。

這是一首流行超過了五十年的西洋老歌，歌雖然老，故事依然不斷發生在今天你我身邊。歌名「裘琳」（Jolene），歌手Dolly Parton可說是美國鄉村音樂長青樹，眾多對她這個人的推崇中，「人道主義者」五個字頗引發我的關注。川普曾經要頒發美國公民最高榮譽獎「總統自由勳章」讚揚她，遭她婉拒，今年二月拜登再次贈與，亦未接受。

這首經典歌謠，詞與曲皆出自Dolly之手，翻唱者無數，她本人也唱了好幾個版本，我要介紹的是我個人認為她唱得最好、最入情的一個版本，只要進入YouTube打上「Jolene Dolly Parton and Friends」這幾個字，出現的第一個選項，附有歌詞，畫質清高的黑白影音短片就是。

短短三分二十秒，兩百字歌詞，從第一聲「Jolene」的呼喊即牢牢抓緊聽者的心。這是講述男女情事關係出現「第三者」的故事，Jolene就是那第三者名字，唱者正是心碎的人。這樣的故事我們經常聽聞，主角可能也很熟悉，可以說是紅塵凡人日常劇情。Dolly以精簡結構，簡白文字，婉婉縷述一個受傷女性的內心獨白，一句比一句沉重，是控訴也是請求。歌聲結束，良久只有無語。再唱，恐怕難以繼續把持同情的眼淚。

歌曲一開始即明白述說這則故事目的，「裘琳，裘琳，請不要只因為你能夠，就要帶走我的男人」，接著描述第三者的美貌自己無法相比，聽見自己男人睡夢中叫著對方名字，「我十分明白你輕易就可以奪走我的男人，但你不知道他對我有多重要」，繼續又說「你可以挑選任何你想要的男人，然而對於我，他卻是我的唯一」，最後再一次，「裘琳，裘琳，求求你不要帶走我的男人，請你不要─即使、即使你有這分能力」。

夜裏傳來風雨聲，花落你我知多少？