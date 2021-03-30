紐約時報新視界：封城令下 新式農場拓商機

【文／Ian Teh and Mike Ives；呂玉嬋節譯、紐約時報】

室內農場不像農場，更像實驗室

這間吉隆坡的農場就叫「蔬菜公司」，它緊鄰著加油站，位於市郊的停車場邊上。而不尋常的地方是，它是室內農場，只占了一個貨櫃大的面積。LED燈取代陽光，水耕蔬菜、豆芽等蔬菜生長在貨櫃裏垂直堆疊的貨架上。

二○二○年全球爆發嚴重疫情，各地有許多小型農場繞過實體店面，直接向消費者銷售新鮮農產品。他們有的透過電子商務平臺銷售，也有的直接賣給消費者，比如上述的蔬菜公司。

一個蔬菜公司的老顧客說，在封城期間，沒有人不焦慮，但有新鮮蔬菜能夠送到家門口，真是讓人心頭一寬。

蔬菜公司在二○二○年二月開始營業，起初生意極差，而一個月後吉隆坡由於疫情升溫而封鎖，公司營業額便在幾個星期內翻了三倍，產能幾乎滿載。

蔬菜公司的貨櫃牆上，貼著藍天白雲的壁紙，令人想起傳統農場的景色。但工作人員在窄道走來走去，戴著橡膠手套和醫用口罩，一襲白色實驗袍，這裏似乎更像是醫院病房。

蔬菜公司創辦人是兩個未滿三十歲的年輕人，他們沒有傳統農業的經驗，談論工作時用的是像矽谷般的科技術語。他們的靈感之一是二○一五年電影《絕地救援》（The Martian），戴蒙（Matt Damon）飾演一個美國太空人，因為受困在火星，開始自己設法種植糧食。

在吉隆坡封城期間，蔬菜公司的貨車每日午後要行駛一段六十多公里長的蜿蜒送貨路線，顧客之一奧拉夫斯多蒂爾靠著瑜伽與冥想紓壓解悶，而蔬菜公司送來的蔬菜讓她在疫情期間保持身心健康。