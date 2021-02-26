【文／李翊菱】

練習把身旁雜音丟棄，調和成悅耳的協奏曲

人與人之間的緣分，常在特定的機會裏發生。

熱情老友呼喚著：「來臺北聚聚吧。」我於是風塵僕僕地赴約。「待會兒有三位藝術家一起用餐，彼此認識一下。」我身為這座藝術中心的文字顧問，認識新銳藝術人是常有的事。圍爐之際，我慣性以雙眼掃描身旁的新朋友。三人中，我特別注意一位長相文青的男孩兒，臉上始終保持微笑，話不多，但能適時說出自己的生活思想。讓我這行走社會角落且廣泛接觸孩子的關懷者，深感好奇。他，言行之間分寸拿捏得體，是位難得又令人印象深刻的年輕人。

「老師好，我叫Luke。」這孩子客氣的站起來自我介紹，他於不久前開了畫展。我很好奇這麼年輕就能開畫展，究竟是什麼背景？戲劇系畢業的吳翔震，在專業領域已有一席之地，但生命質地仍呈現一股清流。閒談中，感受到他是位律己森嚴的人，有著向內自省的能力。一個人若有「覺知」能力，便可敏銳看清自己的情緒變化。聽完畫家對自己的剖析後，我決定要深度認識這位不可多得的年輕人，想藉著他能夠冷靜梳理情緒的經驗，來影響相同年紀的群眾們。

吳翔震，生長在純樸的宜蘭，高中念美術班，大學主修戲劇。他的父母和普遍家長的思維相近，希望兒子找一份工作、結婚、生子，打造一份平凡的幸福。但人生總是在變遷中求發展，吳翔震大學畢業後，離開家鄉到城市尋夢。喜歡演戲的他，勇敢帶著自己定下的標竿，充分利用變遷發展的機會，努力塑造全新的自己。十八歲於演藝圈出道，開始接觸形形色色的社會現象。演藝人員的生活真是不容易，例如飲食起居都要自我控制，不像我們隨時可痛快淋漓的享受美食，他們必須要比平常人多一份自律，才能擁有追夢的條件。我終於明白堅持走向成功的人，必須有的一份信念。這種信念決定著他的努力與判斷的方向。

「身為電視廣告明星還要拍戲，很好奇你怎會有機會開畫展呢？」我問道。翔震回答：「我的工作是有壓力的，特別在不同的戲角扮演裏，我必須找回自己。」因此演完每齣戲，他就會畫出劇本角色的臉譜。我不得不讚美這年輕人的敏感發想，戲如人生的每個角色，臉譜作畫不正是眾生相的收藏嗎？無形中提供了生活修心的智慧，讓自己的內心產生惕勵藉以培養情操。喜歡他的形容：「這次的畫展主題是《光合作用》。我覺得人就像一棵樹，繪畫就像是提供我生命的一道陽光。行光合作用後能安撫我的心緒，感覺自己的生命較能安定。」

相較於現代人面對情緒的干擾，大多選擇喧鬧場所，也許唱歌、跳舞或到酒吧飲酒，諸如此類的排遣方法，其實是逃避問題。吳翔震的靜思是選擇面對問題，真令我佩服。若不是老靈魂的生命，怎可能在紛擾的世界裏找到解憂的方法，並且激勵自己生命朝向光明面，更為自己的身心靈行光合作用。

我們邊喝著咖啡，邊欣賞所有畫作的照片。喜歡極了他的《炙熱星》系列畫作，火紅色彩的星球飄浮在黑色底層上方，不同陰影座標讓觀賞者看到球體的旋轉。整個畫面如此極簡乾淨，達到所謂「畫如其人，相如其心」的意境。藉著銀河的探索，隱喻著人若是一個行星的話，圍繞在身旁的人又會是誰？

「我的親情、友情，甚至愛情，都能被了解嗎？當我遇見難被理解的窘境時，我願把每一份炙熱的情感藉著創作來紓解。」原來把自己變成一顆炙熱星球，是轉換內心情感世界的橋梁。海明威說：「青年人要有老年人的沉著，老年人應有青年人的精神。」吳翔震做到了「傾聽內心，而沒有顧慮雜音」的境界。對於年輕人而言，這相當不容易。

親愛的讀者，讓我們一起練習把身旁的雜音丟棄，找出自己的才華。當生命出現暗處，我們就發揮所長，讓心底的雜音調和成悅耳的協奏曲。年輕的你，也來找尋生命的平衡點吧。

本文照片為身兼演員與畫家的吳翔震與其《炙熱星》系列畫作