紐約時報新視界：美墨邊境 玉米餅飄香

【文／Priya Krishna；呂玉嬋節譯、紐約時報】

玉米餅的美味關鍵

在德州的美墨邊界，一道厚鋼板高牆聳立在開闊的田野上。

若是沿著南境大道、向著西北行駛，大部分地區是空曠無人的，但是，突然間，你會聞到了燒煙和孜然的味道，前方出現明亮的建築群，一間又一間的墨西哥餐館夾道而立。

位於美墨邊境的城鎮，名聲通常不好，近年在川普政府的譴責下，名聲更是糟了，布朗斯維爾也不例外。只是這些污名容易讓人忽略了布朗斯維爾最大的驕傲：墨西哥玉米餅。

墨西哥玉米餅專家拉拉特說，美墨邊境不乏吃玉米餅的好去處，但在布朗斯維爾，絕對能吃到最叫人吮指難忘的玉米餅。

布朗斯維爾這座城鎮的生活相當艱難。二○一四年，馬斯克（Elon Musk）創立的SpaceX在這裏破土動工，建設了世上第一個商業軌道火箭發射基地，帶來了大量資金，也創造就業機會。但是，根據二○一八年的人口普查數據，仍有十八萬三千人生活貧困。

布朗斯維爾南區的生活機能完整，有學校、商店與銀行，主要客群是墨西哥移民。他們許多人透過「手臂計畫」（Bracero Program）入境，這個進行了數十年的計畫引進移工，以補足美國本地勞工短缺，讓無數墨西哥人以合法身分來到美國。一九五○年代，墨西哥玉米餅餐廳開始在這裏出現。

拉拉特說，這裏的餐廳生意興隆，都有自己死忠的客人，不只吸引鄰州的民眾，甚至有從德國或中國慕名而來的老饕，原因在於它們各具特色，花樣也多。比方說，一九五五年開業的薇拉餐廳，是德州唯一一家獲准在地下烹煮肉類的餐廳，第二代老闆亞曼諾每天在餐廳後頭的坑裏煙燻牛頭。帶點焦味的牛頭碎肉，佐以洋蔥、香菜和生菜，是他們店裏最受歡迎的招牌菜。

餐廳老闆羅查解釋，玉米餅看似簡單，但美味關鍵在於細節：肉有沒有洗乾淨？餅皮是自製的嗎？豆子品質好嗎？莎莎醬是否用心調製？

布朗斯維爾民眾對於玉米餅抱持著相同的熱情，但是對於布朗斯維爾正在實施的移民政策，則是反應分歧。大部分的人反對現行政策，有人不願多談，有人則表達了對自己未來的擔憂。

由於靠近邊境，布朗斯維爾設有未成年非法移民的收容所，例如連鎖超市的舊址建築。二○一九年的移民保護協議規定，尋求庇護的難民在申請期間必須留在墨西哥，與布朗斯維爾僅隔一河的馬塔莫羅斯，遂成了邊境最大的難民營，生活環境惡劣，暴力事件不時發生。拉拉特感慨地說，到布朗斯維爾，你將有兩種天壤之別的體驗：一是美食，一是貧困與邊境政治。