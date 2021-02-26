國家地理新鮮聞：你家就是我家

【文／Liz Langley；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社（National Geographic Society）】

亞洲象的腳印，是青蛙的產房

在野外，沒有一樣東西會浪費─連一個腳印也不會。

一篇二○一九年於《哺乳動物》期刊發表的研究指出，在緬甸的旱季，亞洲象的腳印就是青蛙的產房、蝌蚪的育兒間。

專家指出，「大象腳印池」除了可以做為繁殖地以外，也是成蛙的避難所，串連起分散的青蛙棲息地，有益於維持種群的基因多樣性。

為青蛙提供水池，不是大象改造生態系統唯一方法。牠們拔起樹根，吃掉樹頂，將森林變成草原，又或者散播巨樹的種子，進而幫助減少大氣中的二氧化碳。研究顯示，在大象間接改變生態系統的地區，物種多樣性更為豐富。

除了大象以外，還有其他動物也在無意間替鄰居提供了家園。比方說，勤勞的啄木鳥在樹上，甚至電線杆上，敲出一個個的巢洞，替許多無法自行築巢的鳥類和哺乳動物提供了庇護所。美國國家森林局二○○二年的一項研究即發現，在美國太平洋西北部地區，至少有二十種物種住進啄木鳥所造的樹洞巢，包括大棕蝠、環尾貓和北方鼯鼠。

由於啄木鳥為許多物種打造遮風避雨的地方，因此被認為是所在群落的關鍵物種（Keystone Species），換言之，啄木鳥雖然數量不多，但對其棲息地有著巨大的影響。

地鼠陸龜也是一種關鍵物種，牠們住在深廣的洞穴（深達七公尺、寬達十六公尺），與多達三百六十多種物種共享洞穴，包括犰狳、侏儒貓頭鷹、狐狸、青蛙和蛇。當地面條件惡劣時，地鼠陸龜的洞穴可保持穩定的溫度和濕度。

有些白蟻會建造白蟻丘，結構宏偉，彷彿是一座昆蟲的摩天大樓。白蟻通常願意與其他物種共享牠們的居所，尤其是爬行類，包括蛇、石龍子和壁虎，體形嬌小的侏儒袋鼬或金袋狸（皆為有袋類），也有可能搬進蟻丘。白蟻丘亦是爬行動物產卵之後的良好孵化地。

不過，好心的白蟻未必會得到好報，因為這些物種都是食蟲動物，樂於以為牠們提供庇護的生物為食。