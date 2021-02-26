國家地理新鮮聞：紅耳龜氾濫 釀生態危機

【文／Caroline Hopkins；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社（National Geographic Society）】

最受歡迎的寵物龜，成為世界百大外來入侵種

池塘看起來彷彿一大鍋不大吸引人的豌豆湯，池面布滿綠色的浮沫，保麗龍杯和塑膠袋緊貼著池緣。或許，對於紐約市公園中心的人工池塘，民眾的期待並不高。

不過，這裏還是有生命的。一條小溪流經長椅對面的岩石，幾株垂柳歪向塘畔，還有近百隻的烏龜沿著池邊排列，在春天的陽光下閃閃發光。

牠們是「紅耳龜」，是目前美國最受歡迎的寵物龜，得名於頭上酷似耳朵的紅色斑點，原產於密西西比河和墨西哥灣，龜農以工業規模大量飼養，批發給寵物店零售。根據國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）的統計資料，一九八九年至一九九七年間，美國合法出口了五千兩百多萬隻紅耳龜，大部分出口到中國。此外，也有許多紅耳龜經由寵物店、街頭小販和網站非法出售。日前，國際自然保護聯盟將紅耳龜列為世界百大外來入侵種。當紅耳龜的主人發現，牠們長大後，體形會大上好幾倍，飼養需要大水箱和昂貴的過濾系統，並且可以活到五十歲時，紅耳龜經常面臨棄養的命運。

非營利組織「紐約龜類協會」資深成員薩爾茨伯格說，在紐約公園池塘中的烏龜，九成以上曾是某個家庭的寵物。這些遭到遺棄的寵物，給紐約市城市生態系統帶來棘手問題，牠們排擠原生物種，讓有害藻類在地下水道大量繁殖，還可能使得人類意外接觸到沙門氏菌。

此現象並非紐約獨有，美國多個地區遭遇紅耳龜氾濫的問題。紅耳龜之所以氾濫，主要是因適應能力強，薩爾茨伯格打趣說，紅耳龜是樂觀主義者，不管身在何處，都懂得充分利用自己所擁有的一切。

比方說，在缺乏食物和資源的情況下，紅耳龜會減緩新陳代謝。如食物充裕，牠們就會不斷生長，如同紐約公園裏的紅耳龜。事實上，池塘裏許多紅耳龜都超重了，四肢和脖子格外粗大。爬行類幾乎什麼都吃，除了小魚、昆蟲和植物以外，連馬鈴薯片這種人類零食也來者不拒。另一方面，紅耳龜有強健的龜殼，在水中移動速度快，能夠有力抵禦浣熊和郊狼等掠食者。

由於紅耳龜的數量激增，斑點龜、麝香龜、沼澤龜、木龜、彩龜、泥龜和菱斑龜等本土物種，就要與牠們爭奪食物資源與曬太陽的空間（這對冷血動物非常重要），結果是本土龜數量明顯減少。

池塘的綠水也是紅耳龜的錯。綠藻以動物糞便中的營養為食，大量的棄養龜使得藻類大量繁殖，藻類消耗水中氧氣，阻擋陽光，對無脊椎動物和植物造成有害的影響。

紐約市法律禁止丟棄寵物，但這樣的法律要確切實行，公園管理員需要全天候二十四小時巡邏每座公園的每寸土地。而替紅耳龜找到新家、新主人並不容易，畢竟這個寵物市場已經飽和，紐約為數不多的烏龜保護和救援組織也無法再收留牠們。此外，飼養紅耳龜其實有些健康風險。如同大多數爬行類和兩棲動物，紅耳龜體內自然帶有沙門氏菌，建議別讓孩子用臉頰去貼龜殼，也萬萬不可親吻紅耳龜。

為了解決沙門氏菌的傳播問題，一九七五年時，美國食品及藥物管理局通過「四英寸法」，禁止銷售龜殼小於四英寸寬的寵物龜。為什麼是四英寸？薩爾茨伯格說，管理局推測，小孩子無法將龜殼大於四英寸的龜塞到嘴裏。

上述的規定確實限制了寵物店出售紅耳龜，但在紐約市唐人街的地下寵物店，非法寵物市場持續發展。在布魯克林、哈林區、皇后區，也有街頭小販販售幼龜。非法網路交易自然也是少不了。

除了教育孩子養寵物要對寵物負責外，薩爾茨伯格和其他專家無奈承認，在紐約市，紅耳龜問題沒有完美的解決辦法。民眾可以在臉書等媒體張貼收養紅耳龜的廣告，但供過於求，問題仍舊存在。有人認為，人道安樂死是迫不得已的手段，但就紅耳龜和牠們所破壞的環境來說，這往往可能是最現實的選擇。