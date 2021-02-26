【文／張沛晴】

大自然，我的老師

山地，占了臺灣最大的一部分。想在美麗的臺灣島賞玩山地之美，並不是一件很困難的事。說到中臺灣著名的山林旅遊景點，想必大家都會直接聯想到溪頭。然而這個每到假日便塞滿了各地觀光客，空氣飄著一股淡淡柴油味的溪頭，早已無法滿足我嚮往徜徉於山林的渴望，於是我另尋仙地，前往溪頭的更上一層樓─杉林溪，接受大自然的洗禮。

山路蜿蜒，打開車窗，沁涼的空氣一古腦浸入我身上每個細胞，一瞬間忘卻了平地的燥熱煩悶。數著每個彎代表的十二生肖立牌，每個動物都像熱情的小主人迎接著我這位即將來訪的貴客。一下車，放眼望去雲和霧緩緩地在山間遊走，綠樹參天，微涼的空氣帶了一點水氣。我就站在那裏，看著陽光穿透如絲般的雲霧，灑在一望無際的樹木上，使它們更顯翠綠蓊鬱，不知不覺中，我感受到屬於山林的呼吸節奏。

和家人踏著濕軟木屑鋪成的林間小路，閒聊、遊走在樹林之間，遠遠看見有許多人聚集在前方。伴隨著人們的驚歎聲走近一看，原來是兩隻優雅的小松鼠在吃著大樹賜予的果實，牠們專注地咀嚼著手上的食物，絲毫沒有被身邊人群的讚歎聲干擾，彷彿活在屬於自己的世界一樣。觀察小松鼠的一舉一動，我內心升起了一個疑問：「為什麼老鼠和松鼠一樣是鼠字輩，然而看到過街老鼠，卻人人喊打，恨不得牠們趕快從眼中消失。偶遇松鼠的時候，不但覺得整個人被療癒了，驚歎連連下，不由自主地想用相機捕捉松鼠的小身影？」離開人群，我抬頭看著一塵不染的藍天不停地問自己這個問題。

下山前，我給了自己一個答案：老鼠跟松鼠最大的差異，就是松鼠多了那條毛茸茸的尾巴，因為那條尾巴，讓牠不用忍受一般老鼠的殘酷待遇，顯示出牠的獨一無二。我默默地勉勵自己，我也要像松鼠一樣，找到自己特有的閃光點，創造出自己的價值，活出獨一無二的人生。閒賞山林與小動物的每個感動時刻，發現大自然給予我的不只是感官上的享受，把景象放入心中內化、整理，往往能收穫不同的人生哲理。大自然，是我的老師。

杉林溪的著名景點很多，像是擁有磅礡氣勢的天地眼和松瀧岩瀑布，都能一窺大自然的鬼斧神工。還有充滿各式各樣花草的藥草花園，那裏的吊鐘花美得讓我陶醉得久久無法回神。來到杉林溪，我會花大部分的時間在溪流旁找一個少有人聲的涼亭，坐下來靜靜看一本書。涼亭旁有清脆的溪水聲洗滌心靈，有雲霧伴讀，有鳥兒在樹梢鳴唱自在逍遙的歌。在大自然的擁抱之下，我忽然能體會柳宗元遊西山時，心凝形釋，與萬化冥合的感受，以及王維在山林的動與靜之間，物我交融的適意明暢。

杉林溪的天氣變化多端，上午藍天白雲、陽光耀眼，一過午時，雲層下降，溪流、山林、藍天等美景全都被雲霧蓋上一層薄紗，別具一種朦朧美。心隨境轉，原本清亮的鳥鳴，因為環境的變化使我聽起來略顯哀戚。瞬息萬變的杉林溪，有意無意的提示我人生無常。在課業、夢想之間不停奔走的我，忙到連人心的關懷時間也忘記了，一有空也是以手機為伍，茫然的滑動也造成了盲目。人的一生究竟有多長？突如其來的劫難何時會找上我？我沒辦法預知也無從推測，就像氣象萬千的杉林溪，每時每刻都在改變，嶄露未知的面貌。

起伏的心情慢慢沉澱之後，我再次望向山林，雲霧更濃了，樹林的翠綠在雲霧中若隱若現，剛剛在溪水旁悠哉梳理羽毛的水鳥也在雲霧中消失得無影無蹤。我想起《菜根譚》裏有一句寫道：「山間之雲翠，水上之漣漪，潭中之雲影，草際之煙光，月下之花容，風中之柳態，若有若無、半真半切，最足以悅人心目而豁入心靈。」或許蘇軾說得對，「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」，萬緣放下一念不生，才是面對人生無常最好的方式吧。

每逢假期，我會嚮往來到杉林溪，不僅僅是為了避暑，也不是極度厭倦都市的車馬喧囂，而是為了重新找回自己。找回丟失的放心，以及那個被世間瑣事填滿，而忘記停下慌亂的腳步來閒賞生活的疲累軀殼。就像簡媜在《我為你灑下月光》一書所寫：「我渴望在旅行中和自己相處，去恢復自己。畢竟，旅行不是觀光，觀光是尋找人群，旅行正好相反，它尋找自己。」

幽靜的杉林溪，是我恢復自己的仙地。它是我的老朋友，我賞遍它的每一個角落。走過繽紛春天，經過燦爛夏天，又到悠然的秋天，期待恬靜的冬天，杉林溪的春夏秋冬總會帶給我不同的驚喜。但在閒賞杉林溪給予我一場視覺饗宴的同時，它彷彿在告訴我，「閒賞」不能只是抱著閒適的心情去賞玩，更高層次的「閒賞」是去挖掘這些觸動人心的景色，帶給我什麼樣的人生哲理。

飛利浦賣的不是燈泡，而是那道光；捷安特賣的不是腳踏車，而是慢活；旅遊賣的不是吃喝玩樂，而是一份感動。一趟杉林之旅，我改變了自己的想法，重新看待生命的意義。不同心情、不同的人生經驗、不同時刻的杉林溪，都能夠激盪出不一樣的啟發，這就是「閒賞」最有韻味之處。