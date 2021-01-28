【文／古建興】

遙想純真無邪的童年歲月，感慨萬千

說我們是「山頂洞人」，一點也不為過。

從故鄉的家門前經過蜿蜒曲折的羊腸小徑，徒步下山約四十分鐘可達臺六線公路；向後轉，從住屋左後方上陡坡，翻過山頂可向下遠眺浪漫的臺三線。民國五○年代，我們常打赤腳走一個鐘頭到臺三線旁的國小念書。

上放學時，在路上和同伴們總有說不完的童言稚語。

有一次上學時，愈講愈興奮，愈走愈慢，驚覺快遲到了，趕快拔腿起跑衝進後校門。

住在隔壁的叔父是學校老師，每天早上帶領村莊二十幾位孩童上學，是名副其實的「大路隊長」。同伴在路途中如違反校規，叔父當場就嚴加責打，毫不留情。

雖然如此，仍有幾位同伴走到半途就躲進廢棄木炭窯玩到下午，再混入路隊裏一起走回家，我們稱之為「藏山」。

那年代的老師是可以體罰學生的，有些受過日式教育的家長甚至要求老師「勤管嚴打」自己的子弟。尋常老師會搧耳光或是用藤條打手心或屁股，在很多男同學心中留下深深的烙印。

放學回到上莊時，我總是很開心地往下看到三戶人家，其中最靠近土地公廟的竹頂屋是我的家。

大姊國校畢業那年，我正好入學。大姊回憶說：「放學時，如果遠望家裏炊煙裊裊，她就放心了。」這說明身體不甚硬朗的母親正在操勞家事。

附近協雲宮廟會時，叔父會邀請學校師長到家裏作客。傍晚我們回到家後不久，十幾位男女老師沿著我們走的山徑，像遠足一般，到叔父家吃飯。村莊裏的孩童害羞，不敢和老師直接打照面，躲躲藏藏地從遠處窺視這些平日教導甚至責罰他們的老師。

記得四年級時，級任徐姓女老師也來叔父家作客，我好奇的將耳貼牆，隱約聽到徐老師問：「古建興住在哪裏？」

叔父回說：「就住在隔壁。」

可能快開飯了，老師也餓了，沒有把我揪過去。

吃完晚飯，老師們還要從家門口走四十分鐘的蜿蜒小徑，下山到公路旁的車站搭新竹客運回公館、苗栗，那年代的人情味就是如此濃厚。

清晨起床，母親偶爾會從屋後雞窩裏取出一枚雞蛋，和著大把蘿蔔絲放在薄油鍋裏煎，再用鍋鏟將整大塊的蘿蔔絲蛋，俐落的切成若干等分，放進我們的鋁質便當盒裏，或撕下過期的大張日曆紙包幾包約略相等的炒花生，給我們中餐配飯。

為了回收廚餘及增加收益，家裏會養兩條豬，賣出後，挑回家的生豬油煎好、過濾、放冷、凝固後，儲存在陶甕中，即成為日常煮菜用的食用油。

煎好熱燙的豬油，用鋼絲漏斗將液體部分濾出後，鍋裏的豬油渣並不會棄置，母親會用碗公盛裝起來，拌上少許味噌，加點蔥及醬油，放在小鍋裏蒸。隔天上學的便當盒裏一定有這道佳肴，當天我們多麼期待早上的四節課快點結束，好大快朵頤蒸熱後香噴噴的豬油渣配飯。

母親偶爾也會在前一天傍晚到偌大的菜園裏，拔取胡蘿蔔，洗淨去皮後，用篩子篩成細條狀和著雞蛋煎，同樣是蘿蔔絲蛋，食材卻調整成濕的胡蘿蔔絲。

母親煎的塊狀胡蘿蔔蛋非常香甜好吃，長大後出外求學或工作，在自助餐廳也有胡蘿蔔炒蛋，但卻是蛋菜分離，彷彿沒有凝聚的感情，更沒有媽媽的味道。

少數家境不好的同學，翻山越嶺到了學校，常利用第一節下課時間，以餐盒蓋遮住蘿蔔乾或酸菜，配著白飯三兩下吃光。中午吃飯時間，孤寂的坐在水溝邊的竹林蔭下沉思。

星期六中午放學，拖著又渴又餓的步伐，我們會摘月桃葉折成湯匙形狀，盛取甘甜的山泉水止渴。暑假前桑葚成熟時，各就各位，躲在低矮茂密的桑樹下吃到嘴唇紫黑才回家。

漫長的暑假結束後，上學小徑兩旁雜草叢生，經過颱風暴雨沖刷的路面，露出齜牙咧嘴的石片，村莊的爸媽們就會扛著鋤頭組隊去修整路面，隔天我們興高采烈的奔跑在鬆軟的泥路上，上學的路程彷彿縮短了許多。

大哥長我四歲，那年代為了考升初中，盛行課後惡補。補習完，大哥拿著手電筒，途經：布滿雜草的田埂、陰森森的杉樹林、伴著潺潺溪水聲、風吹竹林颼颼聲，快步走到巨大板狀石頭橫臥的二分之一路程標記，已滿身大汗，最害怕穿著蓑衣的老乞丐半躺在石頭上，挺嚇人的。

小學三年級的暑假，母親帶我們姊弟去新竹東門城附近開牙科診所的表舅家玩。出發的前一晚，我們興奮到睡不著，想到可以坐火車以及到動物園，就無比期待。回家前，舅媽找一些孩子已較少穿或稍微舊一點的衣服，給我們大包小包的提回家。

這些衣服都是經過舅媽清洗乾淨，摺疊整齊，存放在櫥櫃裏的。

由於表舅孩子們的年紀和我們相仿，看到這些二手衣服，我們如獲至寶，回家後總會一一挑選合適的衣服放在床頭角落，以備上學或外出時穿。

每天背兩個鐘頭徒步的書包容易扯破開裂，難為母親，晚飯後坐在老舊竹椅上就著一閃一滅的小煤油燈，一針一線的幫我們姊弟縫補質硬且厚的書包內襯。

小學時，偶爾早上起床後頭暈，無法長途跋涉陡坡小徑上學請假在家。傍晚，住隔壁的同班堂兄放學回家，會心虛地立刻問他當天的家庭作業，寫完後才放心上床睡覺。

每次我說頭暈，母親總會安慰我說：「又要吃四神湯了。」

母親會搭客運車去附近的小市集，買一小包配有：淮山、蓮子、茯苓、芡實……等四種成分的中藥，再到豬肉店買一點排骨回來，一起用小火燉熟給我吃。

吃完第二天的一大早，母親會問我：「還會頭暈嗎？」

我回說：「好一點了。」

母親總是放心的點點頭。

這件事是父母親生前，每次家族聚會時，其他四姊弟常向母親抱怨遭受不公平待遇的笑點。

然而在竹頂屋內客廳的兩邊牆壁上，都貼滿了我小學六年獲頒的大大小小成績優良或模範生或作文比賽校內甚至縣級的獎狀，這些獎狀是否和母親悉心燉補的四神湯有關，已無從考究，但多少也讓姊弟們稍微服氣些。

六年級的級任鄭老師要我代表獅潭鄉去參加全縣作文比賽，在課餘非常熱心的從過期的國語日報找尋多篇類似主題的文章，要我仔細閱讀消化。比賽當天我搭新竹客運班車到苗栗市區的建功國小二樓參賽，題目是：平安回家。

某天傍晚從收音機的地方廣播電臺播出比賽結果，我榮獲全縣第二名，小小心靈無比震撼。朝會時，校長特別在全校師生面前公開表揚我；熱心教育的鄉民代表會主席特別額外頒發獎狀及獎品鼓勵，從此更提高我對閱讀寫作的興趣。

同學說他爸爸因為生養五個小孩，每回全家去候車回外婆家時，都刻意的走在媽媽前面一小段路，避開友鄰笑說生這麼多孩子。其實大可不必，我幾位堂叔生養七、八個小孩很正常啊。

那年代鄉下的家庭，尋常都有五、六個孩子，學校召開家長會時，媽媽們肩上背一個，手上再牽一個，同學們非常開心的迎過去幫忙照顧包著尿布或留著鼻涕的弟妹們，平日嚴肅寂靜的校園頓時變成家長老師問候交談聲夾雜小孩哭鬧聲的溫馨熱鬧場所。

母校在我們念書時共有十八班，全校八百多位同學，經過五十幾年的時代變遷，目前只剩三十幾位學弟妹。偶爾回母校看看成排美麗的椰子樹及整齊新穎的L形兩層樓教室，遙想純真無邪的童年歲月，感慨萬千。