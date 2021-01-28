國家地理新鮮聞：勿忘疫苗問世前的世界

【文／Richard Conniff；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社（National Geographic Society）】

麻疹疫苗問世以前，大約每十幾年就會爆發一次全球大流行

麻疹可經由空氣傳染，傳染力極強，而且在營養不足或醫療水準較低的地區，致死率非常高。麻疹疫苗問世以前，大約每十幾年就會爆發一次全球大流行。

在疫苗的幫助下，美國公共衛生官員於二○○○年自豪地宣布，美國境內已無麻疹病毒。然而，二○一九年，麻疹病毒捲土重來，美國境內病例創下二十五年來新高。衛生部門認為，主因在於反疫苗風潮和宗教信仰，讓民眾接種疫苗的意願相當低。

不讓孩子接種各種疫苗的父母，通常是受到偽科學或假訊息的誤導，比方說，誤以為打疫苗會導致自閉症。然而，這些父母忘記了，或者永遠不會知道，每十萬個麻疹患者中，有三十三人最後會出現智力遲鈍狀況，或者中樞神經系統受損。他們也忘記了，在一九七○年代天花靠著疫苗根除以前，許多患者留下了失明、殘疾或大腦受損等後遺症。

至於白喉，別說我們與現代父母了，就連醫師也往往只是從教科書上認識這種疾病。

一九四○年代初，有效疫苗開發出來以前，白喉是最可怕的兒童疾病。一七三五年，在麻州紐伯里波特一條不到半英里長的街道上，三個月內就有八十一名兒童由於感染白喉而早夭。到了一九三○年代中葉，美國每年仍有三千名年輕人死於白喉。今日，由於社會和政治動盪

影響了疫苗供應，委內瑞拉和葉門等地的孩童再次面臨白喉的死亡威脅。

對大多數父母來說，輪狀病毒也是一個與白喉同樣陌生的名詞，在沒有疫苗的年代，全世界每個孩子幾乎五歲以前都會感染一次。疫苗問世後，輪狀病毒引發的嚴重腹瀉變得極為罕見。

當然，就像世界上的其他事情一樣，接種疫苗存在著風險。常見的有注射部位疼痛，罕見的則是可能危及生命的過敏反應。二○一六年，美國疾病管制與預防中心調查三年內兩千五百二十萬次疫苗接種，找出了三十三例由於疫苗所引發的嚴重過敏反應，也就是說，每施打一百萬劑疫苗，會出現一點三例的嚴重過敏。

做父母的應該如何面對這樣的風險？保護孩子遠離所有醫療風險未必就是好，我們應當根據醫師的建議，對於相對風險做出理性的判斷，問問自己，哪一種狀況對孩子才是好的。