過年記趣二三事：生活太極

【文／劉惠芳】

每個人都有自己的過年記憶，隨著年歲，成為一份藏在心底的美好或鄉愁。

著手記錄這些思念家人相聚的心情，以照片、以文字、以樂音……成為一份專屬自己的心情故事。

每一天的精彩，就從新年開始記憶。

黑白太極，且啼且笑，我願置身畫外

回想去年春節長假，住在冰封雪鎖的北京鄉下，曾完稿一幅水墨老牆民居配淡彩木槿芙蓉。牛年初至又到鄉下，帶著好兆頭，與你分享。

清早，我拉開窗簾，看見外面陽光燦爛猶如七、八月，但知道室外氣溫零下十二度。走到後院，陽光刺目，其實我只想看早上的安靜。白雪是這季節時光的語言，即使直視白雪或陽光不舒服，我仍對眼前冰雪使勁看去，想到北方人常說：「雪天若看見陽光愈亮，通常氣溫愈低。白色其實很喧囂，它耀眼得像是人聲鼎沸，遊人如織。」

一方陽光采風不成，入室，裝水，備墨，洗筆，展布，放盤，擠彩……此刻畫畫靈感卻像救世主。

既身處北方農村，便用鉛筆構圖樸素的老屋院落，都知墨分五色，但是墨只有焦、濃、重、淡與輕五種？我做黑白夢，便倒墨入盤想畫老房。墨汁的感光與定影，既像長久的日積月累，又像帶有火種的靈感，其中有無限萌動與繁華，當然也銜接著蕭瑟與寂寥。

構圖院落裏只有老屋頂與幾株枯木，雖看不到院裏，可它是農家勝地，可能竹帚簸箕斜橫亂放，可能老人家追著老公雞，可能有憨睡小貓，可能還有鋪在另側木窗的一方陽光，因為院裏日子浮生若夢。

畫完遠景墨色老屋，近景兩朵白色豐滿含苞，木槿帶有青澀也有豔麗，所以舒顏綻笑，此刻我每畫一筆，只是手頭忠於靈感，筆頭自由述說。

什麼是享受？掌握筆下黑墨，再看窗外白雪，還有一杯咖啡在旁，足矣。等會兒，墨盤黑水會用完，再等幾天，窗外白雪會融化，黑白陰陽，二重色如何？其實再看，黑色視覺低調高雅，白色視覺單薄動感，不論如何都能解釋五行五方，我看它就是五顏六色五彩繽紛，就補上一份迷眼流金，黑白太極，且啼且笑，我願置身畫外。

春節多日，沉溺於白雪與黑墨，想到春天不是到了？馬上就要花開，然後百鳥就要鳴唱了？如此喧囂時代，想像這幅牆裏畫不到的院落，卻可能是靈魂真正棲息之地，你不知道揮筆畫完後有多麼愉快。

畫家自得，與你分享，新春快樂。

本文作者為臺灣畫家，筆名石紫，師承父親劉錦華（石青）蠟畫藝術，現定居北京