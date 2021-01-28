國家地理新鮮聞：你焦慮 小狗也焦慮

【文／Carrie Arnold；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社（National Geographic Society）】

狗擁有理解人類情緒的能力

一項新近的研究發現，人與狗會互相感染情緒。見到搖著尾巴的可愛小狗，可能讓你一掃整日的陰霾，而當小狗病了，我們也會跟著難過。

瑞典林雪平大學的動物學家羅斯說，狗非常擅長理解人類，牠們理解人類的能力絕對勝過於人類理解牠們的能力，因此主人若是長期處於壓力和焦慮之中，狗往往也會出現焦慮的反應。

狗解讀人類情緒的技能，是在與人類生活的數萬年之間磨練出來的。狗剛被馴化時，能對人類的直接命令和間接肢體語言做出反應的狗，比不擅社交的謹慎同類更容易討得人類的喜愛。不過，這也造成了一個潛在的負面影響：如果我們感到害怕或焦慮，我們的狗也會變得害怕或焦慮。

以羅斯為首的研究小組在瑞典招募了五十八個養狗的主人，其中三十三人飼養喜樂蒂牧羊犬，二十五人飼養邊境牧羊犬。研究小組檢測主人的頭髮和寵物的狗毛中的皮質醇濃度，以分辨人與狗的壓力。在焦慮時，有壓力賀爾蒙之稱的皮質醇會自然飆升，而它的長期影響則記錄在生長緩慢的頭髮和皮毛上。

羅斯的團隊也追蹤了一系列變數，比如不同季節的活動量和生活方式，但是研究結果顯示，與狗的焦慮程度相符的只有一個變數，那就是主人的焦慮程度。換句話說，頭髮中皮質醇濃度高的主人，他所飼養的狗的狗毛中皮質醇濃度也很高。狗或許察覺到了主人體味的細微變化，或許從踱步、咬指甲和易怒等行為中感受到主人的情緒變化。

格外有趣的是，羅斯找不到焦慮的狗會讓主人緊張的證據。

那麼，容易焦慮的人是否不該養狗呢？英屬哥倫比亞大學的狗行為專家科倫並不這麼認為。養狗有助於緩解疲憊感，美國焦慮症和抑鬱症協會建議飼養寵物來紓解生活壓力，而醫學研究也指出，與狗相處能夠降低血壓。