【文／王新偉】

看起來只是作畫，卻是在畫生活

一如往常在午後來到案家居所，照顧一位失智中風的先生。桌案上平鋪著尚未完成的畫作，水彩未乾，顯然作畫的主人剛剛離開。

我進門後照例喊著先生的姓，以喚起他的注意。扭頭一瞥，打開的調色盤裏飽滿的水彩顏料鮮豔強烈。畫筆處，用清水調和的顏色渲染暈開，不經意地顯現潑墨般奇幻的朦朧意境，禁不住想捕捉這一刻。

作畫者正是案家的女主人，一位看起來有些弱弱的婦人。

我常常在房門打開的那一刻，看到她正在作畫，屋內沒有開燈，她就站在靠窗的位置作畫，午後的陽光柔和地照進來，讓畫紙和調色盤的顏色更顯豐滿。

因為是家，所以離想像的畫室相去甚遠，屋內堆置著先生必需的輔具和各種照護用品，使得作畫空間更顯狹仄。女主人總是邊畫畫邊忙著照顧先生，所以她說，我來能讓她比較安心作畫。

眼前的這幅畫擺在桌案上已經有些時日了，但她還在塗塗抹抹。我覺得已經很好了，但女主人說，光影的景像還不夠好。

我知道作畫和寫文章一樣，一鼓作氣很重要。但要照顧失智中風的先生，能偷得片刻喘息已非易事，想要專心不被干擾的作畫，更如天方夜譚。看畫筆旁擺滿先生的藥袋，如何心靜？

室內角落擺著多幅已完成的畫作，都是小品的水彩作品，有雨中踽踽獨行的女子、有大樹下相偎的儷人……

我們會很自然的想從畫中的景物來揣摩作畫者的心境，就如眼前的水彩畫，朦朧中有著曖曖的光，或許真意已無言。

一邊是為生活所累，一邊是作畫的怡然拾趣，我來只是給她短暫的喘息空間，大多數的時間，她必須獨自扛起。

我常常想，當女主人把斑斕的顏色塗滿畫紙，她是不是就忘記了生活中的害怕？也許這正是讓她堅持不輟畫下去的動力，哪怕水彩乾了再濕。

看起來只是作畫，又何嘗不是在畫生活呢？當把各種濃或淡的顏色都塗繪上去，或許就能畫出最美、最滿意的「光」景吧。

本文作者為居家服務員，協助老人、失能患者的家務照顧，也讓長期照顧的家人獲得「喘息」空間