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紐約時報新視界：阿富汗女性 水中享自由

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:地下室游泳池是阿富汗女性的可貴避難所(照片／紐約時報提供)
圖說:地下室游泳池是阿富汗女性的可貴避難所(照片／紐約時報提供)

【文／Fatima Faizi and Thomas Gibbons-Neff；呂玉嬋節譯、紐約時報】

游泳池成為心靈避難所

當賽伊迪在游泳池裏時，她聽不到城市的喧囂，也不會想起頻繁發生的自殺式炸彈攻擊或塔利班的襲擊。當她在水中移動時，注意力只集中在呼吸上。對於二十六歲的她而言，游泳池是一個避難所，是她在阿富汗首都喀布爾中得以喘息的天堂。

近二十年來，喀布爾在政治方面逐漸開放，但社會仍然浸淫在保守的阿富汗文化中。女性地位極低，或者無人重視，或者受到壓迫。

賽伊迪說，在喀布爾，女人哪裏都不能去，但在游泳池，她不需要掩飾和假裝什麼。她就是她自己。

在阿富汗，游泳這項運動愈來愈受歡迎，不過嚴格來說，在這個內陸國家，游泳還是只有少數人從事的活動。

從一九九六年到二○○一年，塔利班統治阿富汗，遜尼派強硬派嚴格限制許多娛樂活動，更禁止婦女參加體育運動、從事大部分的工作，女性也沒有受教權。

二○○一年五月，在美國入侵的前幾個月，喀布爾的第一座游泳池開放了，自此以後，在人口近五百萬的喀布爾，陸續出現了二十三家公共和私人游泳池，不過只有兩家允許女性游泳。

阿姆游泳池位於喀布爾西部，部分歸紅十字會所有，它有一個奧林匹克標準大小的男子游泳池，而女子游泳池則有另一個入口，位於地下室，環境明顯更髒亂，面積也只有男子游泳池的三分之一。進入游泳池以前，手機必須鎖起來，因為游泳區嚴禁拍照。

除了以上不同之處，女子游泳池還有一個不一樣的地方：會費更貴。儘管如此，賽伊迪說，當她來到這裏，就會忘記其他的一切，這裏只有她和水，她感到很安全。

另一個女子專用游泳池是小型私人游泳池，於二○一九年開幕，以阿富汗王后索拉雅為名，她在一九二○年曾經公開大力為阿富汗女性爭取權利。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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