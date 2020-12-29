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紐約時報新視界：動物也會投票

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:一群狒狒在衣索比亞的塞米恩山國家公園覓食。狒狒遷徙前，會透過類似民主投票的方式做出集體決定(照片／紐約時報提供)
圖說:一群狒狒在衣索比亞的塞米恩山國家公園覓食。狒狒遷徙前，會透過類似民主投票的方式做出集體決定(照片／紐約時報提供)

【文／Elizabeth Preston；呂玉嬋節譯、紐約時報】

牠們達成共識的方式，其實很民主

人類並非地球上唯一會投票表決的動物。即使與群體中的同伴意見不一，動物也會互相保護或幫助覓食，所以牠們必須找到做出集體決定的方法。動物雖然不會像人類舉辦大選時展開如火如荼的競選活動，但從靈長類動物到部分的昆蟲群體，牠們達成共識的方式其實民主得不禁讓人吃驚。

先拿狐獴來說吧。牠們通常獨立覓食，從泥土中挖出蟲子等食物，彼此之間可能維持三十英尺的距離，但是整體而言牠們仍舊會集體在沙漠中移動。狐獴移動時會發出聲音互相打招呼，二○一○年的一項研究發現，狐獴會發出一種輕柔的喵喵聲，意思是：我想離開這裏，誰想要跟我一起走？如果群體中有三個成員發出同樣的聲音附和，那麼這群狐獴就會往下一個覓食地點移動。

蜜蜂選擇新家時，也要經過民主的程序。首先，數百隻偵察蜂散開，各自尋找新的家園。偵察蜂如果發現了一個不錯的地方，牠會先徹底勘查一番，然後飛回蜂巢，透過不停地搖擺跳舞，把牠發現的地點─方位、距離與舒適度─告訴其他蜜蜂。

其他的偵察蜂陸陸續續也回來跳舞了，有的偵察蜂漸漸地被說服了，改變自己的舞蹈方式來配合。等到偵察蜂達成了共識，蜂群就飛往新家。

研究蜜蜂的康乃爾大學生物學家斯利認為，我們可以從蜜蜂身上學到一課：一個擁有共同利益之友好個體組成的團體中，衝突也能成為決策過程中的有用元素。

靈長類動物是人類的近親，研究學者經常以牠們為對象研究群體如何做出決定。科學家發現長臂猿會追隨雌性領導者，山地大猩猩準備移動時會發出「咕嚕咕嚕」的聲音，捲尾猴則是以尖銳的聲音互相提醒。

和蜜蜂一樣，螞蟻也經常面臨遷移巢穴的重要決定。歐洲常見的石蟻生活在石縫中，牠們以類似投票的方式選擇新家，負責尋找新家的石蟻會留在潛在新巢穴，調查該處的環境條件，如果在某地點逗留（換言之，投下一票）的石蟻偵察兵達到一定的關鍵數量，那麼這可能就是牠們日後的新家。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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