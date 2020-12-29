國家地理新鮮聞：貓的遊蕩祕密

【文／Jonathan Losos；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社（National Geographic Society）】

「家貓追蹤計畫」記錄下牠們在外的冒險蹤跡

「家貓追蹤計畫」目標非常簡單：查明家貓溜出門時的去向。研究人員讓將近千隻貓咪戴上GPS追蹤器，記錄下牠們一周的冒險蹤跡。

結果發現，對大多數的貓來說，沒有任何地方比得上家。

這項研究的主要作者凱斯說，他其實非常訝異貓的活動範圍那麼狹小，牠們大部分時間都留在離自家院子一百公尺以內的地方。大多數貓不會到自然環境中遊蕩，也許這是個好消息，但研究結果仍舊顯示家貓面臨著難以預料的危險。

藍眼長毛貓凱妮絲一歲大，和參與研究的大多數貓咪一樣，多數時間留在主人房子周圍和後方的林地。不過，牠確實會溜到附近的公寓社區幾回，也三度穿過家門前的雙車道馬路。有一回，牠走了大約一百四十公尺，來到一個大型停車場。牠身上的GPS裝置每隔三分鐘就記錄一次牠的位置，根據裝置蒐集到的資料，牠的活動範圍大約是四英畝。

凱妮絲其實比大多數家貓都更愛遊蕩，半數以上的貓咪活動範圍大約是二點五英畝，相當於兩座美式足球場的面積。

但並非所有的貓都只會閒蕩，有百分之七的貓咪活動範圍超過了二十五英畝。這項計畫中的紀錄保持者是一隻紐西蘭的小母貓，牠喜歡到自家屋後的山上溜達，活動的範圍足足超過了三平方英里（約一千九百英畝）。

另一隻住在英格蘭西南部的公貓也格外引人注意，牠散步的方式與研究中的其他貓咪都不同，牠喜歡沿著馬路，走到一英里以外的鄰村，然後原路折返。在被追蹤的六天中，牠每天在這條路上往返兩趟。

除了幾隻格外具有冒險精神的貓以外，比起野貓或豹貓一類的野生動物，多數家貓的活動範圍確實小得多，理由當然很明顯，身為寵物，牠們沒有必要四處尋找下一頓飯。此外，大多數家養寵物已經絕育，沒有了尋找伴侶的衝動。

研究人員原本希望透過研究，能夠了解不同國家的貓之間的差異，例如，他們猜測，美國常有郊狼出現，或許會阻止貓咪離開安全的地方。但事實上，無論在哪一個國家，貓通常都留在離家不遠的地方。凱斯的結論是，全世界的貓都很懶。

這項研究的其他發現包括，公貓的活動範圍大於母貓，未受手術的貓大於絕育的貓，小貓大於老貓，鄉村貓大於城市貓。

貓咪遊蕩的危險，除了郊狼和澳洲野狗等天敵以外，還有汽車。這項研究進一步證實了貓面臨的交通危險。在六天的追蹤中，平均每隻貓會穿過馬路四又二分之一次。紐西蘭研究小組的負責人基基勒斯說，很多飼主收到他們的貓的行走數據時，最關心的是牠們穿越馬路的情形。在追蹤結束幾個月後，她再次查訪，發現確實有多隻貓被車子碾過了。

家貓追蹤計畫加深我們對於家貓在外活動的認識，但要真正了解牠們對於環境的影響，以及牠們在外所面臨的威脅，我們還需要知道牠們在外時實際上在做什麼。