快訊

囚禁高雄14歲少女還涉下藥拍照 羅育祥遭起訴求重判11年

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家地理新鮮聞：貓的遊蕩祕密

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說：參加研究的貓咪戴上GPS裝置，裝置記錄下牠們的蹤跡(照片／美國國家地理會社提供)
圖說：參加研究的貓咪戴上GPS裝置，裝置記錄下牠們的蹤跡(照片／美國國家地理會社提供)

【文／Jonathan Losos；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社（National Geographic Society）】

「家貓追蹤計畫」記錄下牠們在外的冒險蹤跡

「家貓追蹤計畫」目標非常簡單：查明家貓溜出門時的去向。研究人員讓將近千隻貓咪戴上GPS追蹤器，記錄下牠們一周的冒險蹤跡。

結果發現，對大多數的貓來說，沒有任何地方比得上家。

這項研究的主要作者凱斯說，他其實非常訝異貓的活動範圍那麼狹小，牠們大部分時間都留在離自家院子一百公尺以內的地方。大多數貓不會到自然環境中遊蕩，也許這是個好消息，但研究結果仍舊顯示家貓面臨著難以預料的危險。

藍眼長毛貓凱妮絲一歲大，和參與研究的大多數貓咪一樣，多數時間留在主人房子周圍和後方的林地。不過，牠確實會溜到附近的公寓社區幾回，也三度穿過家門前的雙車道馬路。有一回，牠走了大約一百四十公尺，來到一個大型停車場。牠身上的GPS裝置每隔三分鐘就記錄一次牠的位置，根據裝置蒐集到的資料，牠的活動範圍大約是四英畝。

凱妮絲其實比大多數家貓都更愛遊蕩，半數以上的貓咪活動範圍大約是二點五英畝，相當於兩座美式足球場的面積。

但並非所有的貓都只會閒蕩，有百分之七的貓咪活動範圍超過了二十五英畝。這項計畫中的紀錄保持者是一隻紐西蘭的小母貓，牠喜歡到自家屋後的山上溜達，活動的範圍足足超過了三平方英里（約一千九百英畝）。

另一隻住在英格蘭西南部的公貓也格外引人注意，牠散步的方式與研究中的其他貓咪都不同，牠喜歡沿著馬路，走到一英里以外的鄰村，然後原路折返。在被追蹤的六天中，牠每天在這條路上往返兩趟。

除了幾隻格外具有冒險精神的貓以外，比起野貓或豹貓一類的野生動物，多數家貓的活動範圍確實小得多，理由當然很明顯，身為寵物，牠們沒有必要四處尋找下一頓飯。此外，大多數家養寵物已經絕育，沒有了尋找伴侶的衝動。

研究人員原本希望透過研究，能夠了解不同國家的貓之間的差異，例如，他們猜測，美國常有郊狼出現，或許會阻止貓咪離開安全的地方。但事實上，無論在哪一個國家，貓通常都留在離家不遠的地方。凱斯的結論是，全世界的貓都很懶。

這項研究的其他發現包括，公貓的活動範圍大於母貓，未受手術的貓大於絕育的貓，小貓大於老貓，鄉村貓大於城市貓。

貓咪遊蕩的危險，除了郊狼和澳洲野狗等天敵以外，還有汽車。這項研究進一步證實了貓面臨的交通危險。在六天的追蹤中，平均每隻貓會穿過馬路四又二分之一次。紐西蘭研究小組的負責人基基勒斯說，很多飼主收到他們的貓的行走數據時，最關心的是牠們穿越馬路的情形。在追蹤結束幾個月後，她再次查訪，發現確實有多隻貓被車子碾過了。

家貓追蹤計畫加深我們對於家貓在外活動的認識，但要真正了解牠們對於環境的影響，以及牠們在外所面臨的威脅，我們還需要知道牠們在外時實際上在做什麼。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

相關新聞

國家地理新鮮聞：貓的遊蕩祕密

「家貓追蹤計畫」記錄下牠們在外的冒險蹤跡

紐約時報新視界：動物也會投票

牠們達成共識的方式，其實很民主

紐約時報新視界：阿富汗女性 水中享自由

游泳池成為心靈避難所

石頭記

人與石的關聯

冬天了 好想做盤蛋餃啊

媽媽跟奶奶學做蛋餃，後來傳到了我手上……

導演不是都很愛演

我的導演生活

靈魂拼圖

語言隔閡是天然的磨砂紙，持續刨光發亮我們的友情

丹青人生

看起來只是作畫，卻是在畫生活

國家地理新鮮聞：走私猖獗 稀有甲蟲瀕危

任何昆蟲都有買家，即使跳蚤也有人願意掏錢買

冬陽下的烤地瓜香

有趣的焢窯

三隻小貓給的禮物

貓啊，是偷心高手

紐約時報新視界：圓點女王

草間彌生旋風

熱門新聞

冬天了 好想做盤蛋餃啊

石頭記

導演不是都很愛演

紐約時報新視界：阿富汗女性 水中享自由

紐約時報新視界：動物也會投票

丹青人生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。