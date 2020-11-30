當心打開的時候：十七歲的抉擇 驕傲的

【文／張伯權】

跟許多人一樣，我也很喜愛看運動比賽，尤其國際賽事，特別是我們臺灣在其中亦占有一個腳色。

我喜歡看選手在公平原則下，各憑本事，各盡自己最大努力創下自己最好的成績。當汗水淚水模糊難分的那一剎那，當歡笑的嘴角抿出一絲絲似有若無的抽動，當牙根咬緊扼腕激動之際，都是讓人很難不動容的片刻。人類的臉孔，是人世間最豐富、最能深度表達各種情緒的繪板。

日前，在YouTube上意外看到一部十年前短片，短短的只有十六分鐘。

不知道，現在還記得這件事的人有多少。

這部短片描寫二○一○年二月二十四日，景美女中拔河隊遠赴義大利參加世界盃拔河錦標賽，五百四十公斤量級，就在最後一役，一比一平手後，終於打敗了實力堅強的中國隊，拔得頭籌。消息傳來，全國歡欣鼓舞。

擔任「後位」的李汶霖回憶說，當時隊裏有人突然喊了一聲，「我們現在為的不是景美，是為了臺灣。」就這幾個字─不知道從何而出，八個人力量都來了。李汶霖說著說著不禁放低了聲音，又補充了一句，像似對自己說，「對啊，就是為了臺灣……為了臺灣。」最後四個字輕得幾乎聽不見，我知道這位年輕女孩正咬著雙唇，努力不讓淚水滾落下來，即使比賽早已過去。

拔河，看似再簡單不過的運動，高潮卻是靠著緩緩燃燒，一點一滴堆積起來，值得慢慢等待那最後爆發的一刻。看似簡單的合力，沒有多大變化的動作，一條粗硬的麻繩可以拔出八個人始終如一的一條心。我相信，這才是她們每個人這一生最大的「收穫」，以後只要再憶起，我也相信每一個人心裏都會想起其他七個。那樣的感情遠遠超乎了同窗，也越過了朋友。

今天的十七歲少女，幾乎可以有無限選擇自由。同樣十七歲，可以有很不一樣的決定。選擇，決定了自己要做怎樣的一個人，用什麼姿態走路。

是的，任何的選擇，都要付出代價。

從高一到高三，每天早上一小時晨訓，下課後再練四小時，周末兩天再加強，一周七日，天天無休。長繭，就用砂紙磨去；流血，就用止滑碳酸鎂粉暫時止血。除此，不要忘了還有學業要顧，出門比賽還要自籌經費。那年義大利賽事，體委會只針對五百四十公斤級提供補助，八個人原本四百八十公斤，為了「免費」，必須在一定時間內增加六十公斤，這時候的「吃」就成了苦差事，而非享受。

八位少女正值花樣年華，她們以一生只有一次的青春，為自己也為臺灣拔出了一座人生冠軍。我們不該將她們輕意遺忘，這讓我想起了如今幾乎不再有人記起的紅葉少棒隊。

十年後的今天，這些少女已經都二十七、八歲了。打從內心深處我要向她們大聲說「謝謝」，更要祝福每一位都可以走出幸福人生。其實我想說的是，「不要在意別人是否還記得你們，但永遠要記得自己曾經做過了一件讓自己一輩子可以抬頭挺胸走路的事情」。