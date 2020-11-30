藏王樹冰之魔怪有大美

【文／陳秀青】

一首華雪漫賦的詩畫與夢幻

二○一九年前往日本東北賞雪，藏王樹冰奇觀是絕對不容錯過的。二月深冬來賞，抵達前的沿途雪景令人恍若走入畫卡般之空靈，日輪在針葉林間朦朧隱約，猶如躲在紗帳內的姑娘含羞見客。

氣象報導這兩天的天候極佳，我們在上午八點三十分，車抵藏王山麓駅後走向搭纜車站，即使是周一的今天依然湧來可觀的人潮。搭纜排隊的長龍已延伸到戶外無以計，前進的速度比龜步還緩，一小時後終於坐上纜車，可見其魅力的確不凡。

纜車上山分為兩段，第一段自高度八五五公尺的藏王山麓駅，載送到一三三一公尺高度的樹冰高原站，車程七分鐘，可乘載四十人；第二段則抵高度一六六一公尺的地藏山頂站，車程十分鐘，每輛車可載十六人。乘坐第一段纜車時由於遊客頗多每班塞爆，擠在車內實在無法動彈和轉身，感覺自己好像超市賣的盒裝豆苗內的一根，身形隨被擠壓的空間而彎曲著。我們想先到達山頂攬勝，於是隨即轉乘第二段。

由於時間尚早搭上第二段纜車者少，人人有座位又可舒適賞景。才剛坐穩，雙眸便被對面一對穿著全身勁裝握著細長腳板的滑雪人所迷住，「酷啊！」初次親見這身打扮，油然在內心吹起帥爆的哨音。望向窗外，盡是皚皚白雪，滑雪人畫弧著草體行軌，山中林道也見蛇形健手的身影，在蜿蜒雪道間迂迴、緩降如似低翔，令我有如親臨滑雪賽事的現場。

山不在高，有奇則名。聽聞藏王冬天最美的景色，莫過於由風速、水氣和雪量等條件俱足而形成的冰怪，今程能否賞見，還得仰賴老天作美。

藏王山頂的溫度此時低於零下十度，走出山頂車站卻是陽光驕豔明亮、穹蒼淨理無塵，視野闊氣到三百六十度直抵不知幾千里遠的天際線，景觀無比的豪邁奔放。連峰的樹冰陣容強盛、崢嶸奪目，猶如紀律齊整的千萬兵團，倚著山巒起伏把山座鋪陳得如銀織針毯，那一簇簇錐形樹狀遍布山頭，彷彿置身於一張巨形的立體聖誕卡之中。

四面八方遊賞的人們，被這廣垠又層疊伏浪的形貌縮成螻蟻般的小巧，滑雪人扭行轉彎、滑降行遠的曼妙，遂成為這一大片蒼茫白淨中的流動彩珠。走近覆蓋著厚重雪衣的冰叢，個個臃腫痴肥，一具具都高出我們身長許多，全然看不出本是優美的樹形，它就是有名的冰怪。龐然大物，個有悚姿，仰頭觀瞻有壓頂之勢，步入陣列當中有著不寒而慄的驚異。我們千里來賞，它們群暴白色恐怖，若在月夜風高時分，應是挺嚇人的白骨巨魔吧。

冰怪巨魔有懾人之相，卻生長在景致迷人的山峰之巔，美與醜、媚與怪，相互糾纏，而藏王山的媚與美卻因冰魔的醜與怪而獲絕景名氣，豈不也在說法無分別相，看似惡邪的卻也是另一面觀的殊勝。

此刻氣溫低降到自己不可能承受的低點，卻也不覺冷顫寒凍。一遍遍環視遠眺這般廣域的藍白天地，再回神端看近身腳下的豐雪，它不知深達多少公尺，戴套的十指插進握抓它，細緻鬆軟也不融不濕不飛散，倘若飄來輕雪，必當張口迎接它的撒落。

走向車站建物拾級登上頂樓，觀景平臺所見視野又是一番新象，不僅看得更高更遠，還能俯瞰陡直垂落萬丈的深邃低谷，感受群山在你麾下的顫慄，湧起登高必自卑的謙恭。直落的陡坡綿延連結好幾座山巒，表面盡是一畦畦如千軍萬馬的樹冰，更遠處接壤一片低地又像似城鎮的平野，越過那兒是另一片粗黑邊緣線條的山群橫亙，再往後則見橫長條帶，浮雕著祥和的幾團雲朶，其上飄渺著輕煙薄霧，盡頭處列排的冰山群峰露頭尖苛的崎頂則湧如白浪，空際巧妙地以一筆豪邁的粉白揮毫頗富靈氣，大美不言的意境就在其中。

時間已過上午十一點，抓緊時間返回中間站樹冰高原駅，此時下山的人數極少，令我一家四人擁有獨占的纜車空間。由於自山頂下滑所見景致大異於之前的攀高，視野所及萬頃坡巒，愈見遼闊深邃且明徹燦白。一棵棵的樹冰接踵迎面，或自樹側挾速掠過或在腳下劃過，焦點在景而忘卻置身車籠，而猶有翔飛在茂叢之上的撼動，強烈感受藏王奇觀宏偉的冰原生命，肅然生起對它無比的崇聖與敬畏。

抵站後走經一段開放空間的通道，兩旁盡皆覆冰林區，每一樹植都足以擺進客廳或廣場當作聖誕樹那般的雍容，縱使積白覆雪卻依然保有優美的線條，下幹埋於積厚不知幾尺的白雪裏。與它們平視並倚欄欣賞，沒有遊客進入的右林顯得格外清冷寂靜，陣陣風兒拂過，葉枝上的薄雪隨之翩翩，詩意出「輕雪帶風斜」的韻致。時而因椏枝承受過重的堆雪也碎落散灑，「鹽飛亂蝶舞，花落飄粉奩」的意境便又躍上心頭。

漫情閒逸的雪花風采征服了好幾許的流光，才試著拔開去環視另一邊的景色。轉向時隨即「哇……」出喟歎，眼眸被邊簷垂下到低欄之間所張掛的一片綠色細網所繫。那看似遮擋狂風暴雪進入人行通道的網狀物，陽光正從那方之上斜照過來，把細網上所存留的殘雪迷離成顆顆晶瑩，吊懸在網格上的一顆顆串連成條狀如銀鍊，綴成了一幛金爍閃閃的珠簾，美麗極了。

結束藏王樹冰之旅，一家人依依不捨。勢必成為日久天長的年歲後，每每提起依然是親子之間一首華雪漫賦的詩畫與夢幻。

北國日本的深冬清寒，萬物靜寂，貌似死灰孤傲卻沉潛著熱情。我們很幸運地臨訪藏王時，正值日光燦爛、盛情款待，個個長相野怪的樹冰其冷峻也化柔了，細品賞觀也謙遜兼容善美。如是勉人，當遇上外境霜雪紛飛時，內境依然要保持生命力的暢旺；縱然人生風景變化更迭，仍要守靜不亂、體察發生與存有的美妙，縱然留白也會是一種深度和亮彩。