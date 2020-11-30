【文／新真】

貓啊，是偷心高手

以前的我，很怕貓。童年時，我常在巷弄中遇到瘦骨嶙峋的野貓飢餓爭食，牠們兇猛好鬥的狠勁讓我懼怕。多年來我一直盡己所能和貓保持距離，若不幸與貓狹路相逢，我全身的雞皮疙瘩瞬間豎起，最後落荒而逃的十有八九是我，不是牠。

可是，我有個很愛貓的女兒。因為愛貓，女兒成為貓保母，每每在她的單簧管老師外出旅行之際，接下看顧三隻小貓的任務。

女兒年幼，依賴我接送她到老師家照料貓。最初，女兒一下車，我立即轉身離去，直到約定的時間才回來接女兒，和貓沒有任何接觸。後來，女兒出現拖延情況，為了等她，我發揮為母則強的精神，勉強進入屋內，與貓共處一室。

我故作鎮定與貓同處，可是內心的忐忑卻不言而喻，女兒一眼就看出我的恐懼，不解的問我：「貓這麼可愛，媽媽怎麼會這麼怕牠們？」哎，我也不知道。最初，我進到老師家連坐下都不敢，只敢站在角落，全身警戒，目光不時四搜，貓稍有動作，我就驚聲尖叫不斷。日子一久，我發現我怕牠們，牠們更怕我，常常被我的高分貝叫喊嚇得逃跑。牠們根本無意與我為敵。

在被迫與貓同處的零碎時刻，我漸漸發現貓和我想的不一樣，也漸漸習慣貓的同在。後來，牠們向我撒嬌，我也樂得享受牠們放鬆打呼嚕的快樂聲響。所有熟識我的人，包括我自己，沒有人想得到我會和貓快樂共處。

後來每隔幾個月，我陪女兒去看顧三隻小貓，心情就像見久未謀面的老朋友，看看牠們是否別來無恙。三隻小貓教了我許多事情。其中一件是貓是一種惹不得的動物。不管是你去惹牠，還是牠招惹你，最好都不要惹到貓，因為最後被俘擄的輸家永遠是你。不騙你，我就輸得很慘。我明知三隻小貓平日受盡呵護與寵愛，依然會掛念：牠們最近好不好？貓啊，是偷心高手。

表面看是三隻小貓改變了我對貓的印象，其實不然，是文字改變我與貓的關係。

一切的改變始於一則愛貓人士深夜餵養浪貓不幸喪生街頭的新聞。這樣的消息讓我訝異，愛媽明知道危險為什麼還要捨身去做？她自己的性命難道比不上浪貓？後來我又在文字中陸續讀到有人自己過著簡單的生活，卻從不遲疑的支付浪貓的飼料、醫療、TNVR（註）費用，並且為浪貓的存活條件四處奔走。或者賣房買房搬家，考慮的是如何給貓一個合適的家。

貓，值得他們付出這麼多？我不解。

後來，我讀到一位作家寫浪貓，作家細數群貓的性情脾氣事蹟，有的可愛有的可惡，常常讓我以為她描述的是人，而不是在說貓。在文字中，我看見貓不是只有萌死人不償命的超吸睛模樣，也不是只有飢腸轆轆搶食的兇狠樣貌，牠們和我們一樣，有個性有感情，也值得尊重、疼惜與憐愛。

文字，就這樣翻轉了我對貓的印象。

後來，這三隻小貓用兩年的時間融化我，教我發現貓親人、可愛的一面，扭轉了我後半輩子與毛孩子的關係。這是三隻小貓送給我的珍貴禮物。

註：TNVR是指誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Vaccinate）以及回置（Return），為一種以人道方式處理流浪貓犬問題所採取的手段之一。