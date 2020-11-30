【文／吳明珠】

有趣的焢窯

北部的冬天總是濕濕冷冷，就算有太陽也常害羞地躲在厚厚雲層後頭，難得露出金色圓潤的全身給人們瞧瞧。

這天，難得一見的冬陽露臉，我們幾位好友相約到阿珠家焢窯烤地瓜。阿珠家裏配備齊全，除了好大一片的農地可以焢窯之外，竟然還有一個專業級的鐵桶可以烤桶子雞，連土雞也是阿珠的先生余老闆退休之後在自家農舍養的。一時之間，幾位平日埋首公務的大人們全自動少了四、五十歲，回到年少歲月的時光，在田裏造窯、起火、燒柴、鬥嘴講笑話……多麼無憂歡愉啊。

建窯是個需要專業的工程，要顧及大小土塊的結構堆疊，稍一不慎就會前功盡棄。幾個平日上班坐辦公桌的大人說得一口好窯，但卻站在一旁遲遲未見有人動手。幸好從小幫忙家中農務的余老闆手法嫻熟，撿起大小不一的泥土塊，三兩下就堆造起一座堅固好看的土窯，贏得眾人一陣熱烈掌聲。

待窯土燒得由黃而黑轉紅時，溫度已經來到高點，可以進行焢窯的重頭戲─「覆窯」，一顆接一顆小心翼翼地在窯堆中放入地瓜，再把燒紅的土塊敲碎，上頭再覆上一層濕泥土，保溫效果比較好。覆窯工作完成後，桶子雞也烤好了，香噴噴、金黃色的烤雞滿足了大家的味蕾，雖然吃得滿手油膩膩，還是開心得不得了。接著進行煎蘿蔔糕比賽，眾人在廚房裏輪流上陣煎蘿蔔糕，煎好的成品則端到客廳請幾位小朋友評鑑打分數，看看誰煎的蘿蔔糕得到最高分。現場每位客串的廚師都自信滿滿、勢在必得，努力照顧好眼前鍋內的蘿蔔糕，力求煎得香香赤赤還要保持形狀完整，廚師手中拿著鍋鏟還不停鬥嘴，那畫面真是有趣極了。

一個半小時之後，眾人再回到焢窯現場，準備開窯了。忙了一整天，此刻就要驗收成果，看看大家的烤地瓜是否成功。開窯也需要真功夫，拿著工具由上而下、自外而內慢慢翻開土塊，當地瓜出現在眼前時，則要屏氣凝神輕輕地撥開周圍的熱土，讓地瓜能毫髮無傷地取出，這樣才是烤地瓜的最高級，絕不能有絲毫破皮或斷成兩半的慘狀。片刻後，大家圍坐在窯堆旁，人手一條熱熱的燒番薯，在冬陽下邊吃邊吹，互相笑鬧彼此臉上的一抹黑炭妝，溫馨又滿足。