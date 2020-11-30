國家地理新鮮聞：走私猖獗 稀有甲蟲瀕危

【文／Eduardo Franco Berton；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

任何昆蟲都有買家，即使跳蚤也有人願意掏錢買

玻利維亞自一九九○年起禁止捕捉收藏野生動物，違法者最高可判處六個月的有期徒刑。另一方面，玻利維亞也將撒旦大兜蟲列為瀕危物種，且根據《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約 》（CITES）嚴格管制進出口。然而，仍有民眾持續偷偷捕捉甲蟲，設法賣到日本。

馬馬尼就是這樣一個甲蟲獵人，在成功捕獲到甲蟲後，他會先測量甲蟲大小，將牠們放在塑膠容器，再裝入紙板箱。馬馬尼說，為了確保甲蟲活著抵達日本和其他海外市場，他每隔一天就會給甲蟲洗澡，以保持牠們的整潔。

馬馬尼利用客運將甲蟲送到祕魯的中間人那裏，再由中間人負責空運至日本。他說，從一九九六年開始尋找撒旦大兜蟲以來，他已經利用這個模式向日本出口了約七百多隻甲蟲。此外，他有時也會運送幼蟲到國外，幼蟲更容易瞞過機場海關人員的眼睛。

日本禁止進口一百四十八種動植物，以防止外來種對生態系統、人類安全和農漁業造成不利影響，但其中不包括撒旦大兜蟲和赫克力士長戟大兜蟲。日本相關政府部門人員表示，牠們不在名單之中，是因為牠們非常昂貴，日本人當成寵物飼養，不可能放生到野外，對日本甲蟲構成威脅。

玻利維亞昆蟲學家格拉塞拉指出，非法販售昆蟲獲利極高，任何種類的昆蟲都有價格、都有買家，即使是跳蚤也有人願意掏錢買。他說，這種情況如果繼續下去，玻利維亞的甲蟲可能會消失。除了偷獵與走私以外，砍伐森林和火耕（焚燒林地植物以獲得耕地）造成棲息地喪失，也是甲蟲當前面臨的重大危機。

格拉塞拉解釋，甲蟲可以幫助營養物質循環利用，幼蟲進食時會分解木材，加速木材分解。此外，甲蟲挖掘土壤，以腐爛有機物為食，能夠提高土壤的透氣性。因此，甲蟲若是大幅減少或消失，必然會傷害到森林生態。

而日本人何以特別喜歡撒旦大兜蟲和赫克力士長戟大兜蟲呢？東京寵物店老闆鈴木說，這類甲蟲比日本甲蟲體形更大，格外吸引甲蟲迷。除此之外，日本甲蟲壽命很短，最多只有三個月，而撒旦大兜蟲和赫克力士長戟大兜蟲可以活到兩年之久。

祕魯費德里科•比利亞雷亞爾國立大學生物系研究團隊認為，日本人對於甲蟲摔跤比賽的熱愛，是甲蟲數量明顯下降的原因之一。在野生環境中，犀牛甲蟲於交配季節會利用角作武器，使出渾身解數，抬高、翻轉或拋起其他的雄甲蟲，以爭奪統治地位。日本YouTube頻道直播這類競賽，吸引成千上萬觀眾。東京也舉辦甲蟲摔跤錦標賽，優勝的甲蟲飼主贏得高額獎金，而冠軍甲蟲身價則是高得令人咋舌。

這項活動對小孩也很有吸引力。二○一八年七月，日本山形縣舉行全國犀牛甲蟲相撲大賽，大約四百名國小學童參加，八歲的鈴木贏得冠軍，獎品是山形縣中山町所產的牛肉和水果。

只要有輸贏，就有賭博市場，甲蟲摔跤比賽也不例外。日本法律禁止大多數賭博，所以賭注獎金多以不受監管也難以追查的比特幣交易。

玻利維亞甲蟲專家瑟魯多指出，事實上，愈來愈多日本甲蟲走私者自行前往玻利維亞捕獵甲蟲，他們雇用講英語的嚮導，帶他們前往捕捉甲蟲的最佳地點。一個嚮導接受本文採訪，坦承二○一八年他協助了三名日本人尋找撒旦大兜蟲，他們最後找到了三隻。日本人離開前說，他們還會再來。