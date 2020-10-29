紐約時報新視界：籃球天堂菲律賓

【文／Sopan Deb；呂玉嬋節譯、紐約時報】

在籃球發明之初，傳教士就將這項運動引進菲律賓

在菲律賓，不管是城市、村落還是海灘，甚至是一座教堂裏，你都可能瞥見某人穿著籃球衫。菲律賓大約有一億零五百萬人，籃球是他們最熱愛的體育運動。

一八九八年美西戰爭結束時，西班牙將菲律賓割讓給美國，籃球於是開始普及。當時，籃球只是初具雛形的運動，發明人奈史密斯博士是美國麻州基督教青年會（YMCA）國際訓練學校的教師。在他發明這項運動後不久，基督教青年會的傳教士在世界各地傳教，也順便傳播了這項運動，尤其是遠東地區與時為美國殖民地的菲律賓。

二十世紀初，籃球進入菲律賓的各級院校，開始掀起風潮。一九一三年，首屆遠東運動會（今日亞洲運動會的前身）在馬尼拉舉行，比賽項目納入了籃球。遠東運動會每隔兩年舉辦一次，在遠東體育協會宣告解體之前，一共舉辦了十屆，而菲律賓在籃球賽事中拿下了九屆的金牌，實在風光。

想當然耳，不論男女老幼，所有菲律賓人都迷上了籃球，這股熱情從二十世紀延燒到二十一世紀，至今還未有退燒的跡象。

企業看到了機會。二○一三年，耐吉（Nike）帶著有「最強小前鋒」之稱的詹姆斯（LeBron James）到菲律賓短暫訪問；二○一八年，柯瑞（Wardell Stephen Curry）以安德瑪（Under Armour）代言人身分，二度展開亞洲宣傳之旅，首站即是馬尼拉。

NBA菲律賓區總經理辛格森受訪時說，籃球在菲律賓文化中根深蒂固，儼然就是一種宗教。