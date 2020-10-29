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紐約時報新視界：疫情擋不了他們的愛
【文／Patrick Kingsley；呂玉嬋節譯、紐約時報】
一對八十多歲戀人，在國界邊境的浪漫
她開著小轎車，從丹麥這一側過來；他則騎著電動自行車，從德國那一側來。她拿出咖啡和桌子；他擺出椅子和杜松子酒。然後，兩人分別在邊境的兩側坐下，相隔一、兩公尺的距離。
這是一對八十多歲老人家，在國界邊境因疫情關閉時的浪漫。
二○一八年夏天，這對戀人在丹麥展開他們的黃昏戀曲。當時，漢森捧著一大束鮮花，正要去拜訪另一位相識數十年的丹麥老婦人，但在到達她的家之前，遇到了茵嘉，他們剛好都在路旁的草莓攤排隊。
一個衝動下，漢森把鮮花送給了茵嘉，也打消了去探望那位舊識的念頭。他邀請茵嘉到德國吃飯，兩人很快變得親密起來。這對情侶通常會一起做飯，用德語和丹麥語聊天，茵嘉留在德國的漢森家過夜，然後隔日早晨返回丹麥的住家。
這種愉快的固定作息，在二○二○年三月十三日突然中斷了，丹麥政府宣布邊境從隔日起全面封鎖。擔心回不了國，茵嘉匆忙趕回在十五分鐘車程之外的家。
一開始，他們都不知道何時才能再牽到對方的手，但後來他們想出了一個辦法。兩家之間有片平坦農田，一條安靜的小路蜿蜒而過，這條路離漢森的出生地只有幾百公尺，而警方只是用一片薄薄的塑膠路障封鎖道路。於是，漢森和茵嘉相約每天下午在那裏野餐。
他們尊重醫師的建議，儘量避免身體接觸，但也找到了其他方式來表達他們的感情。漢森每天給茵嘉帶來一份小禮，比如一小瓶葡萄酒（但茵嘉會等到安全開車返家後才享用）。茵嘉帶來餅乾、蛋糕，有時甚至是一份親手煮的午餐。
漢森說，丹麥警方威脅說，如果他們越境，就會對他們開罰單。而漢森肯定地說，他們到這裏是因為愛，愛是世界上最好的東西。說完，他又倒了一杯杜松子酒。
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