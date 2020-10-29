國家地理新鮮聞：太空科技重鎮 科技與生態並存

【文／Catherine Zuckerman；呂玉嬋編譯、美國國家地理會社】

甘迺迪太空中心的四周，是一大片野生動物保護區

一九六一年，美國甘迺迪總統在國會發表一篇激動人心的演講，立下了十年內登陸月球的願景，而美國太空總署（NASA）也宣布，將建造最先進的發射設備來支持這項任務。所選的位置呢？距離卡納維爾角（一度改名為「甘迺迪角」）一步之遙的梅里特島。

梅里特島中選有幾個原因。首先，它位於佛羅里達半島的東海岸，太空船可以在開放的水域上發射，比起人口密集地區更加安全。其次，它靠近赤道，地球自轉的強度稍強，可以替發射進入軌道的太空船提供額外動力。

一九六三年，美國聯邦政府買下大約十四萬英畝的土地，興建甘迺迪太空中心，登月計畫如火如荼開始進行了。一九六九年，阿波羅十一號順利發射升空，完成了甘迺迪的登月目標。

此後，航太工業在附近蓬勃發展，旅遊業也隨之興起。在卡納維爾角和棕櫚灣之間，有長達七十二英里的海岸線，民眾稱為佛羅里達州太空海岸，吸引了火箭迷和嚮往成為太空人的年輕人。

甘迺迪太空中心不只是研發單位，也開放民眾參觀，遊客可以藉由展覽認識太空探索的進展─以及失敗經驗。當地的博物館、餐廳和組織則以航空及阿波羅號為主題，提供各種不同的體驗活動。當然，阿波羅計畫也吸引了建商，以工程師和技術人員為主要居民的社區出現，他們的孩子多半選擇就讀阿波羅中學。

說來也許令人驚訝，該地區成為太空重鎮後，人類並非唯一受益的當地居民，因為梅里特島只有部分土地用於太空活動，甘迺迪太空中心四周其實是一大片的野生動物保護區。

保護區的土地隸屬於太空總署，但實際交由美國魚類及野生動物管理局負責管理，該單位與太空總署保持著密切的合作關係。保護區保護十四種受到威脅或瀕臨滅絕的物種，包括海龜和佛羅里達州特有的矮松鴉。專家表示，梅里特島的生態系統非常特別，因為這裏恰好是溫帶北部生物群落和南部亞熱帶生物群落的交會處。

野生動物保護區的生物學家里昂認為，如果當年沒有興建甘迺迪太空中心，美國太空計畫管理中心周圍的生態可能得不到保護，現在恐怕如同佛羅里達州大部分沿海地區，迫於巨大的開發壓力，興建了大量的旅遊設施和度假別墅，對當地生態造成影響。