大自然的野味&野趣：鳥兒 不只是會飛的動物(下)

【文／張伯權】

遇見鳥兒，如果肯停下腳步多看幾眼，故事可能就完全不一樣了

野鳥行為，大略可區分為兩個範疇

所謂的禽鳥「行為」，粗略地說，就是指鳥兒對周遭環境狀況的反應所產生的種種舉止動作。這些各式各樣的行為，有的出自本能，有的經由學習來的。

若就「功能」來劃分，鳥兒的行為大概可分為兩大範疇：一種是屬於基本的「保養維生」行為，也就是鳥兒為了維持個體的生命與健康，所做的一些屬於身體方面的基本「工作」，譬如覓食、啄理羽毛、洗澡與排泄等等；另一方面，譬如發聲鳴叫、求偶求愛、領土宣示、繁殖育雛，以及群聚等等屬於個體與個體之間的互動，則稱「社交與社會」行為。

不過，這兩者之間的區隔線並非一定都那般清楚。

有些行為，很多時候既屬於「保養維生」，同時亦屬「社交與社會」範疇。就拿覓食來講，看起來屬於個體保養維生行為，然而我們知道，雖然大多數鳥兒都習慣獨自進食，但也有很多鳥種卻喜愛結夥成群，在同一張桌子上吃大鍋飯，這時，個體行為難免受到群體互動的影響。

喜歡一起吃飯的鳥類，有的固然同類相聚，亦有不少雖不同科但因為食性相近，而常常混群覓食，許多生活在臺灣中、高海拔的山雀科、鳾科或畫眉科小鳥，譬如黃山雀、煤山雀、茶腹鳾、綠背山雀、火冠戴菊、山紅頭、冠羽畫眉、繡眼畫眉以及普通朱雀……等就是這樣的鳥類。非繁殖季節期間，經常可見一小群一小群呼嘯而過，一棵樹停過一棵樹，匆忙覓食，一隻比一隻活潑。不過多久，只要有一隻突然起飛，其餘見狀趕緊也跟著陸續飛離，就這樣子一路吃下去，好不熱鬧。

小鳥為何混群覓食，鳥類學家仍未十分清楚，不過一般認為小鳥混群，「眼睛」變多了，警戒的能力自然提昇，所謂的「守望相助」不就是這個意思嗎？再者，混群中有的鳥種尋找食物的能力就是比人強，大家也就樂意追隨。當然，那樣的鳥種我想大概也要有一點能夠與人分享的「肚量」。

觀察鳥類行為，不僅僅讓我們更深入了解野鳥而已

整體而言，野鳥為了「保養」「維生」，消耗了每天相當的時間與精力預算，因為那是嚴重攸關鳥兒是否能夠活下去的第一步。而且，很多時候所謂的「社交與社會」行為，多半也是由這些基本維生行為衍發而生，甚至組合而成。

觀察野鳥行為，兩個範疇，無論何者，對我都是一樣迷人有趣，一樣充滿啟發。「咦，那隻鳥兒在幹什麼？」「呵，牠為什麼那樣做？」，這是不一樣的兩件事。前者屬於觀察而來的客觀事實，後者很多時候是屬於推斷與假設，在獲得證實之前難免有主觀之嫌，也是我們觀察野鳥必須「克制」的地方。

我常在想，鳥兒的「社交與社會」行為表現，顯然就是企圖讓自己的生命與生活，能跟另外一個「個體」搭上線，猶如我們人類心靈裏都藏有與人溝通的意願與渴望，希望別人能夠明白自己的「思想」與「感受」。鳥兒的一舉一動，不論特別的發聲或姿態，乃至一般普通動作，應可說都是表示牠「想」要與別的鳥兒「溝通」的意思。

這種一個「生命」想望與另一個「生命」溝通交流，期待能牽起相繫相連的一線，無論意識與否，乃是天地間所有「生命」─包括我們人類─天生共有的企圖與努力，只要一天活著，就一天不放棄追求。我必須說，這是多年來我從我的野鳥朋友身上看到、領悟到的。其實，不僅僅是野鳥，我在其他動物，還有人的身上都看到了這樣的努力痕跡。有的也許明顯，有的模糊。

是的，天地之間，從有生命以來，「生命」從來不是一個可以「簡單」回答的問題。

觀察鳥兒行為，有個「陷阱」不能不小心提防

觀察野鳥有個陷阱，而且這個「陷阱」極容易讓人掉落而不自覺。

觀察鳥類行為，雖然有助於洞察我們人類自己，猶如許多人說的「看到別人，看見自己」，道理一樣。然而，反過來想把人類諸多的行為動機轉用到鳥類身上，卻得十分小心。

舉個例子來說，人類遇到歡樂情境，常會不自禁手舞足蹈，開懷歌唱，於是有一天看見小鳥站在窗外枝頭上溜囀鳴叫，不免以為小鳥是因為「心裏高興」所以才鳴唱，其實一如籠中鳥兒唱著悅耳的旋律，並不必然為了討好主人。又譬如，有些鷹鵟之類猛禽常常予人「怒目橫眉」的印象，人們就以為猛禽生性「凶狠」或是經常在「生氣」，其實那是因為老鷹雙眼炯炯，銳利如刃，加上眼睛上方的眉突所造成的感覺，人類卻常不自覺將自己的價值投射到猛禽身上，若發生在人與人之間，就是無意識的「偏見」─不論是正面或負面的印象。

於是，日常中我們就會聽見或讀到這樣的描述：「當我愈來愈接近鳥巢時候，兩隻親鳥罕見的同時站在樹上生氣地盯著我」，「三個哥哥姊姊們離巢後，留下來的小鳥顯得有點孤單而且心情不佳」，「親鳥來餵食時，這隻小鳥竟然憂鬱到不想吃」，「我看到了驚人偉大的母愛，親鳥竟將小鳥的便便直接吃下了肚子」。

以上，類似這樣的陳敘說明，這樣的遣辭用字，亦即所謂的「擬人化」，並不少見。

換句話說，這是因為人類多少無法擺脫「人為萬物之靈」的窠臼信仰，「一廂情願」根據自己的價值，對非人類動物的行為動機，做出了一些推斷與假定─這就是我們前面提到的那個「陷阱」。

凡是人，難免都會有這樣的心理傾向。因由陳習難棄，常使得我們無法以「嶄新」的眼睛來觀看人類的朋友─我們的野鳥鄰居─因而限制了我們對禽鳥世界「真實」而「確切」的認知與了解。

「擬人化」的界線極其細微，是否逾界跨線，很多時候確實不易拿捏，因為極其誘人，一個不小心就會讓人掉落的「陷阱」，我亦難例外。每次提筆或敲鍵，為了讓文章讀起來有趣又不逾矩，無不謹慎翼翼，盡力避免。不過……

是「本能」，就沒有了「選擇」？

多年野地行走下來，在我個人長期觀察經驗中，鳥兒短短一生的故事，有三樣事讓我感觸最深，那就是：「求生」、「本能」，以及「演化」。

我深深感覺野地鳥兒的生活，其實遠比我們所想像的更為豐富，更為複雜，也更「有在用心思」。其實，愈來愈多的現代鳥類學者專家，如今慢慢地對於所謂的「本能」說，也跟我一樣抱著一絲疑問，難道─是「本能」的行為，就沒有了「選擇」餘地嗎？

說起來，也許不是每個人都會如此認為，但若說野地鳥兒的一生，每天二十四小時都少不了「做決定」，似乎不為過。

就讓我舉「築巢」為例，讀者可就個人經驗逕自檢驗。

不錯，築巢對鳥兒而言乃是一種「本能」行為。試想一隻只有一歲大的小鳥，沒有誰的指導，沒有任何說明書，卻知道如何選擇適當材料，編織出不簡單的巢窠，每一只的功能與外觀，同一「種」的每隻鳥結果都一樣，不得不令人嘖嘖稱奇。

不過必要時候，鳥兒根據巢窠所在地，外在環境條件的不同，卻也懂得變更材料，修改築巢方式，加快編築速度，添加絕緣物質……等方法來應付不同區域的氣溫變化。再說，要選擇什麼地方築巢，或在什麼時候築巢，不也都是一個個需要依據各種不同因素來做的「決定」嗎？這，不也是一種所謂的「隨機應變」？

又，譬如我最喜愛的黑頭山雀，當牠找到了愛吃的葵花子，究竟應該當下吃掉，還是收藏起來呢？某些鴉鵲鳥類，普遍有收藏食物過冬習慣，然而過程中如果認為有被別的鳥兒看見了，過幾分鐘就會再回頭來將食物移走，改藏他處。你說，這裏面一絲絲「選擇」，一點點「決定」都沒有嗎？

在許多人心裏，「本能」就是「盲目遵循」的意思，是寫在基因裏頭一連串的「指示」，一代傳一代，控制著鳥兒的行為。事實上，把築巢育雛說成時間到了就自然啟動的盲目動作，恐怕不無「簡化」之嫌。我們知道，當鳥兒感到有成家育子的迫切需要時，就會根據各種不同因素，挑選配偶，擇地生息，仔細覓尋適當巢位，築起符合當地條件的巢窠……等，這一切，很難說都是盲目的行為。

鳥兒行事若是依照「本能」，那「本能」就不應只是一串僵化死板的指令，而是可以容許「彈性」的「選擇」。每次走進野地，目睹禽鳥林林總總行為舉止，一路上總會讓我不停低頭芻思。

鳥兒的「本能」，究竟哪裏來的呢？難道不是受到諸如害怕、焦慮、滿足、高興，甚至驕傲等等這些「感覺」所驅策的嗎？

我知道有人會說這未免「過度擬人化」了吧。可是，就以覓食為例，既要吃得飽，又得節省氣力，又得設法讓生命的冒險降到最低，如此這般「有一好，無二好」的情況下，我們又如何來解釋，如果不必做什麼「選擇」，也無需下任何「決定」，鳥兒怎麼能做出或調整出，當時那一刻最適當的行為反應呢？

也許，長草中的褐頭鷦鶯，在終於完成築巢工作後，心裏也會浮升類似人類父母為寶寶準備好嬰兒床時一樣的「滿足感」；也許，經過一天順利的覓食之後，那一夜麻雀會「睡得比較好」。我相信，大安森林公園的鳳頭蒼鷹，公鳥、母鳥是因為彼此互相「吸引」而配對在一起；我也相信，育雛中的黑枕藍鶲親鳥，好不容易抓到了一條大肥蟲，心中必然暗自「竊喜」。還有，綠頭鴨媽媽領著一群排列整齊的孩子，從眼前游過，你不覺得鴨媽媽臉上看起來堆著幾分「驕傲」神氣嗎？甚者，當灰林鴞一旦「決定」把最弱小的孩子推出巢外讓大寶活下來時，難道心中沒有一絲絲的「難過」嗎？

以上我藉用引號中的字眼，來描述野地鳥兒我認為應該會有的內在「情緒」或「感覺」。然而，我想說的並非表示褐頭鷦鶯或綠頭鴨媽媽，彼此間會交換談論自己的「滿足」或「喜悅」，我想說的毋寧是，這些我們人類心裏有的種種「感受」，可能就是攪動、驅策生命「本能」的力量─不論是人，或是人以外的動物都一樣。我們不能否認，人的許多行為，甚至包括了諸多形式的「愛」與「恨」也都受到「本能」的推動。

人鳥的不同，人鳥的相似，都一樣讓我驚訝不已

是的，長久行走野地，觀察野鳥，我最大的收穫莫如學會應該以怎樣的態度和觀點，來看待人鳥的不同。

看到人鳥的不同，固然令我驚訝深思，但是發現人鳥竟有這麼多相似之處，心頭湧起的啟示更是起伏難抑，久久不息。