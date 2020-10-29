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大自然的野味&野趣：鳥兒 不只是會飛的動物(上)

聯合新聞網 / 講義雜誌
(照片／張伯權攝影)
(照片／張伯權攝影)

【文／張伯權】

遇見鳥兒，如果肯停下腳步多看幾眼，故事可能就完全不一樣了

我想，我們每個人多少都有遇見野鳥的經驗，也許面對面，也許擦身而過─看到時，那隻鳥兒或者就站在樹枝頭，或者匆匆從頭頂飛過，或者佇立溪中石塊上……

那天，我們可能踩著已經匆忙成習慣的生活腳步，對於眼前那隻鳥兒並未投以多大關注；也可能直覺那不過只是一隻湊巧會飛的小生物，既不會說話，也不懂什麼股票，亦不知欣賞雞排或卡布奇諾，跟我的日子沒有任何交集。

其實，如果肯停下腳步多給幾分鐘，多看幾眼，故事可能就完全不一樣了。

我一直以為，鳥兒在許多方面跟我們人類並無多大不同。看著一隻鳥，常常就好似看著一個人，只要多看幾眼，注意牠的一動一靜，心底很難不撩起種種好奇，「咦，那隻鳥兒在幹什麼？」「牠為何要這樣，而不是那樣？」「這樣做，對牠有什麼好處？」

觀察野地鳥兒的行為，不僅需要投入漫長時間，更要無窮耐性、細心與等待，當然少不了一份最基本的好奇。縱使如此，過程中仍然少不了一波又一波的大小挫折，那一切當時或許感覺甘苦難分的付出，日後的回向報償卻是難以形容、難以計算的「喜悅」與「信心」，對自己也對別人。

從拍攝第一張野鳥照片之後

回想多年之前，第一次走入野地，舉起再簡單不過的相機，緊張地拍下了第一張野鳥照片之後，坦白說，當時心頭容或有許多興奮，隱隱地似乎仍然有塊角落一直無法滿足，彷彿有個洞一直空在那裏，等待填補。

這隻鳥我看到了，也拍到了，可是我的興奮與歡喜，為什麼這麼快就消逝不見了呢？

即使知道了牠的名字，親眼看見牠長得什麼樣子，耳朵也聽過了牠的叫聲，卻仍然感覺不過像似街上擦身而過的路人甲乙。原來，我的心底深處有個寂寞的渴望─我想跟牠做朋友，我要多認識牠，多了解牠一些。

慢慢地我認識的鳥兒愈來愈多，可是……

隨著行走野地愈來愈勤快，認識的鳥兒愈來愈多，想跟牠們「做朋友」的渴望卻也愈來愈強烈。我多麼想跟牠們說話，可是，我不懂牠們的語言，不會唱牠們的歌，也不明白牠們的行為是表示什麼意思，想告訴我什麼。我是多麼渴望能夠進入牠們的世界。

從此，我開始留意觀察牠們的一舉一動，鉅細靡遺，一項一項都記錄下來。現在，我的專注與關切，遠遠已經超過了最初那一份粗淺的「好奇」。

想要深入認識一隻鳥兒，猶如意欲了解一個人，莫過天天相見，常常在一起。一隻今天來了不知何時才再來的「迷鳥」，一隻今日看見不知明天是否還出現的「不普遍」鳥兒，都非理想的選擇。有一天，我終於有機會在加拿大西岸湖澤溼地，邂逅了久聞其名的野鴨子「綠頭鴨」─牠是今天人類所飼養的包括北京鴨在內所有鴨子的老祖宗─讓我有機會能夠長期而且近距離地觀察牠們，記錄下牠們大大小小的行為。

如此這般，綠頭鴨成了我觀察研究「禽鳥行為」的啟蒙初步，從此一頭栽入，二十多載如一日，不知回頭。

鴨子，本來就是我從小最喜愛的兩種「平民」禽鳥之一，另一種則是麻雀。小學時候幫母親養過鴨子，從黃絨絨小鴨仔養到大、養到下蛋，每日撈浮萍掘蚯蚓給牠們吃，仍然是今天我最歡樂的兒時記憶。

給我一湖綠水，幾隻鴨子，我可以有說不完的故事

鴨子，就是鴨子。

綠頭鴨也有兩片一張所有鴨子都有的招牌鴨嘴，似嘲似笑的弧線，有一股打不死的倔強。無論張合，彷彿都在挺起胸膛驕傲地告訴世人說─「天下鴨子，我最強。」

綠頭鴨在加拿大算是很普遍的野鳧，幾乎到處可見，無論淡水海水，陸地溝渠，近水林內，甚至城市馬路建築屋頂，都有牠的蹤跡。不過大體上多半活動於淺水地區，不僅到處可見，一年四季三百六十五天，天天都有相遇機會。

一般說來，綠頭鴨雖具有遷徙習性，秋季南遷，夏日北徙，仍然有不少會「安土重遷」，變成了留鳥。

每年到了八月底、九月初，也就是現在這個時節，就會看到一群群鴨子呼朋引伴，忙著遷移，但這只能算是季節性的近距離搬家，也就是過去幾個月來大家忙著求偶育雛，如今忙碌繁殖季終於結束了，便紛紛離開繁殖區，移往較大的水域以利覓食，那真正的大遷徙要到一個月之後才慢慢開始。

在我們臺灣，則是冬天少數幾種比較容易看見的野鴨子之一，出現時間大概從十月至隔年的三月，全島可見。

野地鳥兒各式各樣行為，充滿神祕，令人著迷

綠頭鴨的日常作息多半在比較開闊的水域進行，不若林鳥那般隱晦，觀察牠們的行為也就容易多了。

說起來，最早引起我注意的是公鴨、母鴨交配前的「儀式」。有幾次我發現配對的公母鴨，面對面，各自伸直的脖頸子彷彿壓打幫浦般，一上一下，極具韻律，像似在問好，又宛如在探詢。「你好嗎？」「嗯，還好」，「我可以嗎？」「好啊」，一邊問著，速度相對愈來愈快。當那緊張的節奏達到緊繃的一刻，母鴨就會放低頭部，慢慢貼近水面，頸子同時向前挺伸拉直，最後把自己的身體整個擺平。

就在這時候，只見公鴨立刻爬上母鴨背上，毫無遲疑，隨即咬緊母鴨頸背羽毛，以維持身體平衡，一邊進行「泄殖腔之吻」。有時候母鴨完全被壓進了水裏，只見半顆頭兩隻眼睛浮在水面。

交配一旦完成，公鴨立即翻身下水，然後挺直身子，頭部急昂，往後一抽，擺出「勒馬」姿勢。接著伸長脖子貼著水面，繞著母鴨快速泅泳一圈，不多也不少，動作似乎帶著一丁點優雅的「喜悅」與「滿足」，不過每次看見那模樣與神情，總會讓我心裏差點想大聲笑出來。母鴨則在圈內大動作鼓翅洗澡，水花四濺，颼颼有風。不一會兒，一切風流雲散，漣消漪退，水面又宣告平靜如昔。

這，就是綠頭鴨完整的交配過程，可以說既有「前戲」，亦有「後戲」，行禮如儀，十分明顯。公鴨、母鴨兩情相悅，綠頭公鴨倜儻風流，也許談不上「繾綣」，卻不能說沒有幾分「體貼」。

從此，只要看見公母兩隻綠頭鴨面面相對，點頭如搗蒜，我就知道接下來的動作會是什麼，不過有時候也會發生「假警報」，眼看一上一下的動作似乎愈來愈「緊張」，突然不知何故卻又緩和了下來，最後─嘎然停止，什麼事情也沒發生。

每年春天一到，猶如往昔，感覺湖面空氣裏似乎有一股看不見的騷動與不安，隨風飄浮游盪，雖然目睹機會也許不多，這段時期如果行走野地，偶爾也會看見公鴨同性之間亦有展示「壓打幫浦」的行為，甚至做出企圖交配的動作。回想多年前第一次看見，難免懷疑是否「禽鳥同志」，後來再多看幾次，再研讀國外鳥類學家的期刊論文，確定我的懷疑受到支持，我的假設獲得證實。豁然大悟，大自然中原來不僅人類如此。

更後來，我又觀察到另一個現象，確實讓我「視界」再次開拓。

每每，時序到了晚春初夏之際，顯然一天比一天熱鬧的湖面，往往會看到有些綠頭公鴨，有突然強迫母鴨交配的行為。這些「鴨霸」不似那些配對成雙的綠頭公鴨，完全沒有「前戲」，更無「後戲」可言。

只見突然間，一發動即窮追不捨，似乎不到手不罷休。一旦蠻橫上身，隨即狠狠咬緊母鴨頸背，常常因為用力過度而咬下一大撮羽毛，最後就在一陣暴亂過程中達到了目的。

這種野蠻戲碼，尤其常發生在母鴨抱窩或小鴨離巢後這段時期。遭逢不幸的母鴨面對突來侵襲，通常即刻呱呱驚叫，厲聲拒斥，只是根本無濟於事。很多時候，施暴公鴨不僅一隻，甚至多達六、七隻聯合追逐，一齊下手─這，就是「鴨暴」。

很多禽鳥行為通常極其細緻微毫，不易察覺

這篇文章，我無意全部用來討論綠頭鴨的種種行為，毋寧想藉此機會，略述並宣揚「禽鳥行為」的趣味與意義。

綠頭鴨不僅在北美地區屬於極其普遍而且普通的野鳥，在我們臺灣也是冬天最常見的幾種外來野鴨子之一。雖然綠頭鴨在加拿大終年可見，對我來說，最忙綠的觀察季節卻是在冬天，尤其公母鴨之間的求偶展示，可以從入秋之後一直持續至翌年春天，整整三季。

這麼說來，鴨子的展示行為既然如此普遍，應該不難觀察或辨識。事實不然，因為一則非常細微，二則發生時間極其短促，一晃即逝。我曾在湖邊認識不少同好，很多人經我提示才恍然大悟。一直以來，原來以為平凡無奇的綠頭鴨，竟然還有這麼多說不完的有趣故事；原來以為平淡無奇的動作，竟含有這麼多料想不到的意思。一個簡單的搖頭，一個平凡的擺尾，誰會料到，接下來會是更多、更為錯綜複雜的行為舉止，令人驚歎再驚歎。

更讓人拍案的是，一旦認識了綠頭鴨的行為奧祕，其他鴨子也就不難理解。一些我們臺灣可見的冬季候鳥，譬如葡萄胸鴨、赤膀鴨、尖尾鴨以及小水鴨，以後再看，加倍精彩有趣。牠們的諸多行為與綠頭鴨其實大同小異，保證心中「原來如此」的驚呼必然連連。

觀察綠頭鴨行為，只要培養出一定的辨識能力，一池子的鴨子，許多人眼裏看來看去可能都一樣，有經驗的人卻常常壓不住心跳加快，一時貪心，忙得眼睛不知要盯住哪裏。

現在我看鴨子，只要動作稍有一點變化，即使再細微，我都知道牠的下一步會是什麼，八九不離十。同樣原則，也可以應用到其他不同鳥種，譬如紅隼或魚鷹，我可以很有自信地推測牠們是要起飛了，還是要排遺。

再平凡的鳥，都有不平凡的一面

我行走野地，好幾次舉起相機，有人走過來，見我一副專注又興奮的樣子，總會問我說：「呦，你在拍什麼？是不是什麼稀奇罕見的鳥兒？」聽過我的解釋後，大部分人不免露出幾分失望的表情。我想他們一定很難理解，不過一隻平凡常見的鳥兒，又不是什麼珍禽異獸，卻讓我這般笑逐顏開，樂此不疲─呵，這個人八成有毛病。

《我的野鳥朋友》是我的第一本野鳥生態書籍，裏頭有一段話請容我在此引述：「野鴨子精力出奇的旺盛，活潑異常，我從觀景窗裏發覺牠們很多時候也在『觀察』我，眼睛閃閃射出彷彿好奇的眼光，就在那一剎那，讓我興奮地以為牠們跟我一樣也有『感覺』，也會『思考』。也許，在我心底深處，我幻想著能夠跨越那一條看不見的演化鴻溝，可以跟牠們對話……這一大片湖澤以及周邊林子，是許多鴨子的家。我來到湖邊是想看鴨子，卻看到了『我』；我原本想認識鴨子，卻很高興認識了『自己』。」

觀察綠頭鴨的經驗，讓我深信「再平凡的鳥，也有不平凡的一面」，從此我再看鳥，完全不一樣了。我的「興奮」與「喜悅」慢慢又回來了，我心中的空洞慢慢在填平，但我知道那是截然不一樣的歡忻。然而，當我親眼目睹這些那些、種種讓人著迷的野鳥行為的同時，不免也引發了更多等待回答的疑問與思考。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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