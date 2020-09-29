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北投溫泉

聯合新聞網 / 講義雜誌
圖說:●走在光明路上，路旁簌簌流瀉的溫泉水，時而帶著陣陣硫磺味的白煙送上來(照片／孫嘉晏提供)
圖說:●走在光明路上，路旁簌簌流瀉的溫泉水，時而帶著陣陣硫磺味的白煙送上來(照片／孫嘉晏提供)

【文／孫嘉晏】

阿姨家的浴缸，是我最享受的私人溫泉天堂

阿姨年輕時在溫泉路買下的單身套房，大概沒有想過那間公寓就這樣陪了她度過後半生吧。

小時候每到寒暑假，媽媽總會送我到獨身的阿姨家住上幾個星期，以度假之名，行陪伴阿姨之實。那幾個星期是假期中最難熬的日子，白天跟著阿姨待在她上班的學校，下課後坐著阿姨的車，開過陌生而遙遠的路一路往北，經過長長的隧道，長長的山路，愈走愈荒涼。遠離熱鬧的臺北市，阿姨家像是戒律森嚴的住宿學校，每天隨著性格古怪的女教官同進同出，貼身監控，睡前總會在日誌上倒數回家的日子。而一星期內有兩、三天，阿姨會將車停在家附近的溫泉浴室，泡完澡再回家。

上個時代留存的老舊溫泉浴室，天花板的單支日光燈管一閃一滅，昔日風華不再，櫃臺之後的狹窄走道上，一道道舊式塑膠門緊鄰並排，浴室內，就是一只浴缸，剩下的就是供給站腳更衣的地板面積。粗糙綠漆覆蓋的水泥浴缸，磁磚牆接縫中的黑垢，潮濕氣味與陳年設備，這裏卻成為一天當中最讓我放鬆的地方。白天時刻戒備的僵硬身體，此刻在這個專屬於我的時空中舒展，獨自在這個小空間中，被溫暖的泉水包裹著，像是回到母親安全的子宮中，被媽媽慷慨地懷抱著。

到法國留學後，趁著長長的夏日假期回臺灣，總還是趕著論文。搭著捷運到北投，再轉新北投支線到溫泉區，阿姨家與世隔絕的僻靜剛好適合伏案閉關。退休的阿姨開始專研佛學，心境圓融許多，獨身的她能自由自在的出遠門遊玩拜訪親友，爬著皺紋的面容卻比年輕時更加明亮、更加柔潤許多。

走在光明路上，遠遠就可以看見那棟位在高處的圓柱形大樓。爬著上坡路，路旁的溫泉水將一陣陣帶著硫磺味的白煙送上來，煙霧繚繞著一座座各具特色的高級溫泉酒店，有傳統素雅的日式湯屋、浪漫的巴洛克風格噴泉旅館，也有簡潔透亮的現代感酒店，於最後一家溫泉酒店後，再爬幾步，轉個彎，圓柱形大樓就在眼前。因為空氣中飽含的硫磺氣體經年累月的氧化作用，建築外觀鍍上層層的黑衣。進到樓裏，老舊的氣息立刻環繞全身，蔓延肺部，瞄一眼警衛室裏老是打盹的管理員，接著搭乘老式的電梯緩慢地登上十一樓，繞著圓周走，經過一戶戶的鏽蝕鐵門，當聽見某家傳出敵意的狗吠聲時，表示再走幾步就到阿姨家了。

日式風格的小公寓，樣樣精巧，迷你的客室與廚房，紙糊的木門拉開後，和室裏的木質地板鋪上整片的燈心草榻榻米，一面是紙糊的大片衣櫃門，因年歲而泛黃起皺，破了好幾處，另一面是明亮的四片大扇窗，居高臨下能看到一棟傳統寬敞的日式平房，幽靜地藏在樹叢之間，其餘就是大自然構成的深淺不同綠調。每每這樣往下看，總覺得自己正處在一座空中孤島，遠遠地避開了喧囂沸騰的臺北大雜燴。

寬敞的浴室在小巧的單人公寓中顯得不成比例，大概是為了裝置那個廣大的石造大浴缸。在北投溫泉區內，一般住戶都可以申請溫泉管線，阿姨家的大樓也享受此地利之便。轉開水龍頭，一股濃濃的硫磺味竄出，冒著煙的溫泉水慷慨的簌簌湧出，專業的浴缸內有一圈石階能坐著泡半身浴，或將整個身體浸入水中泡全身浴。這裏是我最享受的私人溫泉天堂。

阿姨剃髮出家後，放手世俗之物，賣掉電視、停了網路、電與熱水，到宜蘭的山上修行。這間她住了大半輩子的單身公寓鑰匙，從此在親戚與好朋友之間流傳著，當他們到北投泡溫泉時，這裏就成為他們的免費民宿。

無法在阿姨家中泡溫泉，露天溫泉就成了我代替阿姨家浴缸的澡堂。名為「千禧湯」的露天溫泉，一次票價四十元，在眾多花枝招展的特色湯屋環抱中，成了北投最受歡迎的泡湯景點。

使用自然原石做為溫泉池建材，四個溫泉池高低分布，最高的池子水溫四十二度，源源不絕的泉水像瀑布般湧下，活絡位於低處的池子，這樣接續著永無止盡的活水，當流到最下面一個溫水池時，水溫剛好降至接近人體體溫的三十八度，湯客便悠閒地泡在裏面，在潺潺水流聲中閒話家常。當在溫水中泡得昏昏欲睡時，一鼓作氣地將身體浸入旁邊的兩座冷水池中，毛囊瞬間甦醒，神清氣爽地繼續再泡下一回合。

在這座日式的黑屋瓦票亭前，入場與離場的湯客絡繹不絕，前來的湯客備齊了浴巾、盥洗用品、大壺大壺的水與運動飲料，大包小包的裝備，壓著飽受都市污染的身心。而離開的湯客全身通紅，頭頂冒氣，卻是笑容滿面，有人直接光著通紅的上身，將浴巾裹在頭頂，水壺空了，身上的重擔也減輕了不少，就這樣大剌剌地回到都市中心。

(照片／講義雜誌提供)
(照片／講義雜誌提供)

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